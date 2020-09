Hornetsecurity verkündet neue Partnerschaft mit Infinigate UK

Auf dem Weg zur Marktführerschaft in Großbritannien

Hornetsecurity, der in Europa führende deutsche Anbieter von E-Mail-Cloud-Security, geht eine neue Partnerschaft mit Infinigate UK ein, dem CRN UK Security Distributor des Jahres 2019. Als eines der am schnellsten wachsenden deutschen Technologieunternehmen unternimmt Hornetsecurity mit dieser neuen Partnerschaft einen weiteren wichtigen Schritt, um auch in Großbritannien und Irland die Marktführerschaft zu erreichen. Der ehrgeizige Plan sieht die Umsetzung innerhalb der nächsten 12 Monate vor.

Die Hornetsecurity Services ergänzen das umfangreiche Cyber Security-Produktportfolio und das MSP-Angebot (Managed Services Provider) von Infinigate in allen Schlüsselbereichen der E-Mail-Sicherheit, darunter Spam- und Virenfilter, gesetzeskonforme Archivierung und Verschlüsselung mit Best-in-Class-Technologien. Dazu gehört ein fortschrittlicher Schutz vor Cyberbedrohungen für Benutzer von Microsoft 365 sowie anderer E-Mail-Systeme.

Daniel Blank, COO von Hornetsecurity, hebt hervor, dass Infinigate UK mit preisgekrönter Expertise überzeugt und aufgrund der Fokussierung auf Cybersicherheitslösungen perfekt als neuer Distributor passt: “Seit unserer Gründung arbeiten wir in einem indirekten Vertriebsmodell mit vertrauenswürdigen und fähigen VAR’s (Value Added Resellers) und MSP’s in unseren Kernmärkten. Die Konzentration auf den britischen Markt wurde mit der Übernahme unseres früheren exklusiven Länderpartners Everycloud im Dezember 2019 eingeleitet. Innerhalb der letzten sechs Monate bauten wir ein ganzes UK-Team auf, einschließlich Partnermanagern sowie einer UK-Supportabteilung. Mit diesen Ressourcen im Rücken und einer klaren Zielsetzung haben wir sorgfältig nach einem geeigneten Partner gesucht, der das gleiche Verständnis und die gleichen Ideen hat, um unsere Strategie, die sich 100 Prozent auf den Channel fokussiert, umzusetzen und mit unserer Lösung neue Partner zu gewinnen. Wir haben zwei neue MSP-Module auf unserer Roadmap für 2020”, so Daniel Blank. “Die Beziehungen und Erfahrungen von Infinigate mit mehr als 2.000 Security und Netzwerk Resellern sind für uns von großem Vorteil. Dies hilft uns, die Wünsche der britischen MSPs und das, was sie in den Lösungen der Wettbewerber vermissen, vollständig zu verstehen. Unser Ziel – innerhalb eines Jahres der führende Anbieter von E-Mail-Cloud-Sicherheit für MSPs in Großbritannien zu werden – ist mit dieser neuen Partnerschaft näher gerückt. Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit und darauf, die Partner von Infinigate beim ersten Hornetsecurity Partnerdialog in Großbritannien, der für das erste Quartal 2021 geplant ist, persönlich zu treffen.”

Infinigate hingegen baut sein MSD-Angebot (Managed Services Distributor) mit den Produkten von Hornetsecurity weiter aus. “Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Hornetsecurity, da wir unser Anbieterportfolio weiter ausbauen und in unser MSP-Angebot investieren”, sagt Justin Griffiths, Geschäftsführer von Infinigate UK. “Hornet’s E-Mail-Security-Services passen perfekt in unser Portfolio und werden auch auf der MSP-Plattform von Infinigate verfügbar sein. Wir waren wirklich beeindruckt von der Roadmap von Hornetsecurity, und ihre Vision deckt sich eng mit unserer. Infinigate arbeitet bereits mit Hornetsecurity in Europa zusammen und wir freuen uns darauf, diesen Erfolg in Großbritannien und Irland zu wiederholen.”

Über die Hornetsecurity Group

Hornetsecurity ist der in Europa führende deutsche Cloud Security Provider für E-Mail und schützt die IT-Infrastruktur, digitale Kommunikation sowie Daten von Unternehmen und Organisationen jeglicher Größenordnung. Seine Dienste erbringt der Sicherheitsspezialist aus Hannover über weltweit 10 redundant gesicherte Rechenzentren. Das Produktportfolio umfasst alle wichtigen Bereiche der E-Mail-Security, von Spam- und Virenfilter über rechtssichere Archivierung und Verschlüsselung, bis hin zur Abwehr von CEO Fraud und Ransomware. Hornetsecurity ist mit rund 200 Mitarbeitern global an 12 Standorten vertreten und operiert mit seinem internationalen Händlernetzwerk in mehr als 30 Ländern. Zu den über 40.000 Kunden zählen unter anderem Swisscom, Telefonica, KONICA MINOLTA, LVM Versicherung, DEKRA und Claas. Weitere Informationen finden Sie unter www.hornetsecurity.com

Über Infinigate

Infinigate wurde 1996 als erster europäischer Distributor für Internet-Technologien gegründet. Ab der Jahrtausendwende hat sich Infinigate ausschließlich auf die Distribution von Cyber Security Lösungen zum nachhaltigen Schutz von IT-Netzwerken, Servern, Endgeräten, Daten und Applikationen spezialisiert. Mit der Übernahme der acmeo wurde die Security Kompetenz der Gruppe auf das Cloud und das MSSP (Managed Security Service Providing) Geschäft erweitert. Als echter VAD konzentriert sich Infinigate dabei auf innovative und erklärungsintensive Lösungen für Unternehmen und stellt Herstellern und Partnern (Resellern, IT-Integratoren, Systemhäusern, etc.) eine Reihe von zusätzlichen Dienstleistungen in den Bereichen Technik, Marketing und Vertrieb zur Verfügung. Nach mehreren erfolgreichen Markteintritten und Akquisitionen beabsichtigt Infinigate, die eingeschlagene geografische Expansionsstrategie weiter fortzuführen. Die Infinigate Gruppe ist heute mit ca. 450 Mitarbeitern in 11 Ländern Europas (Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Belgien, Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland) mit eigenen Niederlassungen vertreten. Infinigate deckt damit über 80% des westeuropäischen Cyber Security Marktpotentials ab und hat sich so als führender Value Added Distributor für Cyber Sicherheit in Europa etabliert. Weitere Informationen finden Sie unter www.infinigate.com

www.hornetsecurity.com

