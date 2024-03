Host-On.de setzt auf Expansion und Innovation: Umfirmierung, Umzug und neues Rechenzentrum

Die Host-On Service Provider GmbH, ein dynamischer Anbieter von Webhosting-Dienstleistungen, kündigt umfangreiche strategische Neuerungen an, die die Zukunftsrichtung des Unternehmens entscheidend prägen werden. Mit einer Umfirmierung, dem Umzug des Firmensitzes in das Herz der europäischen IT-Landschaft nach Frankfurt am Main und der Inbetriebnahme eines neuen, state-of-the-art Rechenzentrums in Kooperation mit Digital Realty, setzt die Host-On Service Provider GmbH auf Wachstum und technologische Spitzenleistungen.

Von der UG zur GmbH

Die Transformation von der Host-On UG (haftungsbeschränkt) in die Host-On Service Provider GmbH steht nicht nur für den Erfolg und das Vertrauen in die eigene Geschäftsentwicklung, sondern unterstreicht auch das Commitment zu langfristigen Zielen und der Erweiterung des Dienstleistungsportfolios. „Diese Umfirmierung ist ein klares Signal an unsere Kunden und Partner, dass wir auf einem soliden Fundament stehen und bereit sind, unsere Visionen entschlossen umzusetzen“, so die Geschäftsleitung.

Strategisch positionierter neuer Firmensitz

Durch den Umzug von Uelzen nach Frankfurt am Main verlegt die Host-On Service Provider GmbH ihren Hauptsitz an einen der vitalsten IT-Knotenpunkte Europas. Diese Entscheidung bringt nicht nur eine verbesserte Infrastruktur und Anbindung mit sich, sondern öffnet auch neue Türen für Kooperationen und technologische Innovationen. Uelzen bleibt weiterhin als wichtiger regionaler Standort bestehen.

Innovatives Rechenzentrum bei gleichbleibenden Preisen

Die Migration der Serverinfrastruktur in das neue Rechenzentrum von Digital Realty ist ein weiterer strategischer Schritt, der für verbesserte Dienstleistungen bei gleichbleibenden Preisen sorgt. „Unser neues Rechenzentrum verspricht nicht nur eine exzellente Konnektivität und höchste Sicherheitsstandards, sondern auch erhebliches Potenzial für unser weiteres Wachstum“, erklärt Philip Grassegger, CTO der Host-On Service Provider GmbH. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Kostenneutralität für die Kunden.

Über die Host-On Service Provider GmbH

Als Anbieter hochqualitativer Webhosting-Lösungen bietet die Host-On Service Provider GmbH seit ihrer Gründung erstklassige Services für Geschäfts- und Privatkunden. Innovation, Sicherheit und Kundenzufriedenheit stehen im Zentrum der Unternehmensphilosophie, mit dem Ziel, Branchenstandards kontinuierlich neu zu definieren.

