Ihre persönlichen TERRA SERVER in der TERRA CLOUD

Ihre Server in der CLOUD

Betreiben Sie Ihr privates Netzwerk mit einem TERRA CLOUD Server, auf den Sie exklusiven Zugriff haben. Profitieren Sie von einem hochverfügbaren und modernen Rechenzentrum und einer optimalen IT-Infrastruktur. Wählen Sie Ihren Cloud Server aus verschiedenen Grundmodellen aus und passen Sie die Ausstattung und das Betriebssystem individuell Ihren Anforderungen an. Jeder TERRA CLOUD Server ist mit Intel® Xeon® CPUs und Intel® DC SSDs ausgestattet. Sie lassen sich mit weiteren Diensten aus der TERRA CLOUD kombinieren.

Alle TERRA CLOUD Server haben eine redundante Anbindung an Strom und Netzwerk und beinhalten eine Firewall als virtuelle Maschine. Monitoring- Funktionen können optional hinzugebucht werden. Ihre Hardware wird zentral von Mitarbeitern des TERRA CLOUD Teams überwacht. Im Fehlerfall erfolgt eine umgehende Benachrichtigung. Störungen, die ohne Unterbrechung der Nutzung abgestellt werden können, werden direkt behoben. Störungen, die eine Betriebsunterbrechung erfordern, werden nach Rücksprache beseitigt.

Für Ihre Sicherheit

Zu jedem neu gebuchten TERRA CLOUD Paket erhalten Sie eine Firewall VM. Diese verwandelt Ihr Netzwerk in ein privates Netzwerk in der Cloud, welches Sie um weitere Server erweitern können. Zusätzlich können Sie weitere Sicherheitspakete bedarfsgerecht und ohne Aufwand zuschalten. Die Firewall können Sie bequem über Ihr Service Portal selbst verwalten, oder als managed Service hinzubuchen.

Für zusätzliche Informationen können Sie sich gerne bei uns melden!

Die CRMPRO GmbH in Raubling unterstützen Sie seit 1992 rund um Ihr Immobilienunternehmen mit allen Themen der IT:

– Immobilienmaklersoftware FLOWFACT Performer CRM (CRM Software lokal oder in der Cloud)

– Installation / Schulung / Programmierung von Individuallösungen

– Kompletter Schutz Ihrer Daten mit Linogate DEFENDO Immobilien Internet Security

– HP Netzwerktechnologie (Server / PC / Thinclients / Drucker / Scanner)

– Aktualisierung und Überwachung Ihrer IT

– Cloud Telefonie mit anbindung an Ihrer ImmobilienSoftware

– Revisionssichere eMailArchivierung

– Erstellung von Webseiten für Ihr ImmobilienMaklerbüro

– Datenschutzberatung

Kontakt

CRMPRO GmbH

Markus Ludwig

Bayernstraße 1

83064 Raubling

+49 8031 304280

+49 8031 3042870

markus.ludwig@crmpro.de

https://www.crmpro.de/post/backupassist

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.