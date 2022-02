hotel-ami: 25 Jahre Reiseerlebnisse der Extraklasse

Europaweiter Hotelführer hotel-ami feiert 25-jähriges Jubiläum und macht Gastgebern einmaliges Angebot

Faire Preise, erstklassiger Service und ein Herz für Gastgeber und Gäste – das Erfolgsmodell feiert nun sein 25-jähriges Bestehen. Mit mehr als 410.000 gelisteten Hotels zählt hotel-ami zu den drei größten Hotelvermittlern weltweit. Unter www.hotel-ami.com launcht der German Brand Award Winner seine neue Website, die Gastgebern eine Online-Präsenz nach ihren Wünschen ermöglicht und für potenzielle Gäste Reiseerlebnisse der Extraklasse schafft. Zum Jubiläum bietet hotel-ami Gastgebern nun die Möglichkeit, sich mit ihrem hauseigenen Buchungs-Link online kostenlos auf hotel-ami.com zu präsentieren.

Seit seiner Gründung 1996 ist hotel-ami kontinuierlich gewachsen und gilt nach 25 Jahren als größte Online-Unterkunftsdatenbank. Täglich mehrere 10.000 Zugriffe und stetig steigende Zuwächse bestätigen die Markenstrategie des erfolgreichen europaweiten Hotelführers. Durch den persönlichen Kontakt und minutenschnelle Datenaktualisierungen bietet hotel-ami Gastgebern weltweit einen einzigartigen Service. Reisesuchende finden zudem dank feinster Filterkriterien und umfangreicher Darstellung der Gastgeber ihr individuelles Wunschhotel. Ein Erfolgsrezept, das aufgeht, denn nun feiert hotel-ami sein 25-jähriges Jubiläum.

„Unsere Kunden bleiben hotel-ami treu – und das oft schon seit über zwei Jahrzehnten. Auch nach 25 Jahren bringen wir Gäste und Gastgeber immer noch zusammen, denn optimaler Service und unvergessliche Reiseerlebnisse stehen für uns an erster Stelle“, so Bernhard Schädlich, Geschäftsführer von hotel-ami.

Komplett-Paket für Gastgeber

Das besondere Plus für Gastgeber: Im Gegensatz zu anderen Online-Hotelportalen erhebt hotel-ami keine Provisionen von den Hotels oder Gästen, sondern lediglich einen überschaubaren Jahresbeitrag von den Gastgebern, der Online-Buchungen, die Präsentation auf dem Hotel-Portal und eine eigene Website abdeckt. So haben auch kleinere Häuser die Möglichkeit, individuelle Angebote online darzustellen. Zudem ermöglicht der regelmäßige persönliche Kontakt mit Hoteliers und kleineren Gastgebern einen direkten Austausch und die schnelle Verarbeitung von Daten.

Zum Jubiläum bietet hotel-ami Gastgebern eine Besonderheit: Hotels haben nun

die Möglichkeit, sich mit ihrem hauseigenen Buchungs-Link online kostenlos zu präsentieren. Gastgeber müssen dazu lediglich ihren Buchungs-Link er E-Mail an info@hotel-ami.com senden. Dort erhalten Interessierte auch weitere Informationen zum Jubiläums-Angebot. Eine umfangreiche Präsentation des Gastgebers mit allen inkludierten Services ist jedoch weiterhin kostenpflichtig.

Maßgeschneidertes Urlaubserlebnis

Für potenzielle Gäste bietet hotel-ami auf der neuen Website nun noch feinere Filteroptionen und ausführlichere Darstellungen der Gastgeber, was die Suche nach dem passenden Wunschhotel noch einfacher gestaltet. „Bei vielen Reisenden steigt der Wunsch nach Individualität und genau hier setzen wir mit unserem Service an, denn wir führen auch kleine Gastgeber und familiengeführte Häuser, die bei großen Hotelanbietern nicht gelistet werden.“, so der hotel-ami Geschäftsführer. Die Buchung erfolgt durch eine Weiterleitung auf die Hotel-Website immer direkt bei der jeweiligen Unterkunft. Über das Hotel-Angebot hinaus finden Reisende auf www.hotel-ami.com zahlreiche Restaurants in der Umgebung.

hotel-ami ist seit seiner Gründung 1996 kontinuierlich gewachsen. Engagierte Mitarbeiter kümmern sich im persönlichen Kontakt mit den Gastgebern um die Datenpflege der mehr als 410.000 gelisteten Hotels weltweit. Somit verfügt hotel-ami über die weltweit größte Unterkunftsdatenbank im Internet. Viele Unterkünfte sind bereits seit über 20 Jahren Mitglied bei hotel-ami. Kontinuierliches Wachstum und langjährige Partnerschaften bestätigen die Kundenzufriedenheit, den hochwertigen und individuellen Service und die Wettbewerbsfähigkeit. Nun feiert hotel-ami sein 25-jähriges Jubiläum.

