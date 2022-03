Hotel Larimar mit MayrPrevent®-Siegel ausgezeichnet

Top Gesundheits- und Wellnesshotel im österreichischen Stegersbach: Besondere Detox-Konzepte als Immunbooster

Hotel Larimar in Stegersbach mit MayrPrevent®-Siegel ausgezeichnet

Im hektischen Alltag – begleitet von Dauerstress – fällt es oft schwer, sich gesund und bewusst zu ernähren – wir essen zu schnell, zu viel, zu oft und zur falschen Zeit. Dadurch wird der Magen-Darmtrakt überlastet und der Verdauungsprozess gestört. Im Wellness- und Gesundheitshotel Larimar****S im Südburgenland können Gäste ihre Darmgesundheit sowie das Immunsystem mit F.X. Mayr-Kuren in Kombination mit einem umfassenden Wellness- und Wohlfühlangebot gezielt fördern und stärken. In diesen Tagen wurde dem Hotel nun das begehrte MayrPrevent®-Siegel von der Internationalen Gesellschaft der Mayr-Ärzte verliehen. Top-F.X. Mayr-Ärzte, ein professionelles Therapiekonzept, spezielle Diätformen und das Regenerationsprogramm in der großen Thermal, Meerwasser-und Saunawelt bilden die Grundpfeiler der F.X. Mayr-Kur im Larimar – in dieser Kombination einzigartig in Österreich.

Als eines der wenigen Hotels in Österreich wurde das Larimar nun nach umfassender Begutachtung von einer strengen Fachjury mit dem MayrPrevent®-Siegel ausgezeichnet. Als zertifiziertes F.X. Mayr-Zentrum erfüllt das Larimar alle erforderlichen medizinischen und therapeutischen Qualitätsstandards. Dazu zählen unter anderem die hochqualifizierten F.X. Mayr-Ärzte vor Ort, das professionelle Therapie-Angebot sowie eine auf die F.X. Mayr-Diät ausgerichtete Abteilung in der Küche. Vier Top- Ärzte betreuen zu unterschiedlichen Terminen die Kuren im Hotel, darunter auch Kurärztin und F.X. Mayr-Ärztin Dr. med. Karin Grün und der renommierte F.X. Mayr-Arzt Dr. med. Sepp Fegerl. Er ist auch Präsident der Internationalen Gesellschaft der F.X. Mayr-Ärzte.

„Die Auszeichnung mit dem MayrPrevent Siegel ist für uns etwas ganz Besonderes. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an unser Experten-Team! Es zeigt uns, dass wir mit dem Anspruch, unseren Gästen ein fundiertes, nachhaltiges und hochqualitatives Gesundheitsprogramm in Verbindung mit Wellness anzubieten, auf dem richtigen Weg sind. Wir möchten, dass sich Gäste bei uns nicht nur erholen, sondern auch gesünder wieder abreisen“, meint dazu Inhaber und Gastgeber des Larimar, Johann Haberl.

Die Verbindung von Kur & Wellness:

Das umfassende Wellnessangebot im Hotel Larimar ist eine ideale Ergänzung zur F.X. Mayr-Kur. Die weitläufige Thermen-, Wasser- und Saunawelt sowie die großzügige Gartenanlage bieten viele Möglichkeiten zum Entspannen und Krafttanken. Eine Besonderheit sind die Meerwasserpools. Mit einem pH-Wert von 8,3 wirkt das Baden im basischen Meerwasser besonders entschlackend.

F.X. Mayr-Kuren mit Ayurveda

Im Hotel Larimar gibt es auch die Möglichkeit, die F.X. Mayr-Kur mit authentischen Ayurveda- Behandlungen von indischen Spezialisten zu kombinieren. Beiden Philosophien liegen ähnliche Grundsätze in der Ganzheitlichkeit zu Grunde und ergänzen sich. So wird auf ideale Weise die Darmgesundheit gefördert und die innere Balance ins Gleichgewicht gebracht. Dadurch kann ein ganzheitlicher und langfristiger Kurerfolg erzielt werden.

Interview mit Dr. med. Sepp Fegerl

Ein umfassendes Interview (siehe Link) mit Dr. med. Sepp Fegerl zur Wirksamkeit und zum Ablauf einer F.X. Mayr Kur zeigt auf, wie man mit ihr Essen wieder richtig genießen kann, wie sie genau ansetzt, was man erwarten kann und für wen sie besonders geeignet ist.

Ein professionelles Sicherheitskonzept mit hoteleigener Teststation (täglich Antigen-Schnelltest, 2x wöchentlich PCR-Test) ermöglicht einen unbeschwerten Urlaubs- und Kuraufenthalt im Hotel. 36.000m² Resortfläche bieten viel Raum zum Regenerieren und Erholen.

Den Alltag vergessen und zu neuer Gesundheit finden. Inmitten des sanft hügeligen Südburgenlandes, am Sonnenhügel von Stegersbach, liegt das neu erbaute und 2007 eröffnete Wellness- und Gesundheitshotel Larimar**** Superior. Erbaut in einzigartiger Geborgenheitsarchitektur nach der Heiligen Geometrie, bietet das Larimar höchsten Erholungs- und Gesundheitsmehrwert. 111 stilvolle Zimmer und Suiten laden in den Farben der vier Elemente ein, am ganz persönlichen Ort der Ruhe, Kraft zu sammeln.

Luxus der Larimar Thermen-, Wasser- und Saunawelt

Entspannung und Ruhe finden Gäste in der hoteleigenen 6.500 m2 großen Larimar Thermen-, Wasser- und Saunawelt. In acht Pools mit Thermal-, Süß- und basischem Meerwasser, im einzigartigen Kristall-Energie-Raum und in der luxuriösen Larimar-Saunawelt mit sieben Saunen und Panoramabereich eröffnen sich viele Möglichkeiten zum Erholen und Kraft tanken. Acht Ruhebereiche laden zum Entspannen ein. Das 8.000 m² große Larimar-Gartenparadies mit idyllischem Naturteich mit Kois und romantischen Liegepodesten, Duftstrecken, Obst- und Kräutergärten, mehreren idyllischen Brunnen und vielen Nischen bietet im großzügigen Außenliegebereich Rückzugsmöglichkeiten für pure Erholung.

Medical Spa & Gesundheitskonzepte aus aller Welt

Als führendes Wellness- und Gesundheitshotel bietet das Larimar ein neues Premium-Spa mit fernöstlichen Gesundheitskonzepten und mehr als 150 Behandlungen. Ärzte (Ganzheits- und Naturmediziner) und Psychologen, Heilmasseure, Kosmetikerinnen, Therapeuten und Trainer führen die Menschen im Larimar Schritt für Schritt wieder zurück zu einem energiegeladenen Lebensgefühl.

Schwerpunkte: Ayurveda, Thai-Behandlungen, TCM, Detoxing, Basenfasten, Heilfasten, Gesunder Rücken, Anti Aging, Energetische & physikalische Behandlungen.

Kuren & Medical Spa auf höchstem Niveau

Kuren für den Bewegungs- und Stützapparat, F.X. Mayr-Kuren für einen gesunden Darm und ein starkes Immunsystem, Sauerstofftherapien sowie Kuren bei Tinnitus, Erschöpfung und Burnout sorgen im Larimar unter kurärztlicher, psychologischer und psychotherapeutischer Betreuung für mehr Lebensqualität und Gesundheit. Das heilsame 36 °C warme Thermalwasser wirkt durch seine spezielle Zusammensetzung insbesondere bei Gelenkproblemen und Herz-Kreislauferkrankungen.

Gesund essen und genießen

Die Larimar-Gourmet-Vitalküche wurde mit der „Grünen Haube“ ausgezeichnet. Mit viel Liebe kreiert und auf schonende Weise vorwiegend auf offener Flamme zubereitet, kommen Speisen voller natürlicher Energie auf den Tisch. Regionalität und Saisonalität sind bei der Auswahl der hochwertigen großteils biologischen Lebensmittel eine Selbstverständlichkeit.

Urlaub mit grünem Gewissen

Ökologie und Nachhaltigkeit haben im Hotel Larimar einen besonders hohen Stellenwert. So setzt man auf Bio-Fernwärme und heizt damit 100 % CO2-neutral und achtet ganz besonders auf nachhaltigen Ressourceneinsatz.

