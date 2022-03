Hotelbuchungsplattform CRC jetzt in SAP Concur verfügbar

Automatisierung und Digitalisierung von Geschäftreiseprozessen

Die Hotelbuchungsplattform für kostenbewusste Geschäftsreisende Corporate Rates Club (CRC) ist ab sofort an SAP Concur angebunden. Das innovative Automatisierungs- und Digitalisierungsprojekt verknüpft das CRC Zahlungs- und Abrechnungssystem mit dem leistungsstarken Travel Management System Concur. So ist der Hoteleinkauf einschließlich Buchung, Zahlung und zentraler Abrechnung über das CRC Buchungssystem für Firmenkunden unkompliziert und schnell.

Unkomplizierte System-Einbindung

Die CRC Integration in SAP Concur wurde mit dem SAP Partner High Pots umgesetzt. Für Nutzer ist die Verbindung der Concur-Anwendung mit CRC schnell realisierbar: Mit zwei Klicks wird die Buchungsplattform freigeschaltet. Einzige Voraussetzung ist die Aktivierung von Concur Triplink.

Damit werden alle CRC Buchungsdaten an SAP Concur Travel und alle Hotel-Abrechnungsdaten einschließlich der originalen Hotel-Rechnungsbelege im PDF-Format an SAP Concur Expense übertragen. Eine nahtlose und transparente Buchung und Reisekostenabrechnung für Geschäftsreisende sind garantiert. Die Partnerschaft zwischen CRC und SAP Concur bietet damit den Kunden eine lückenlose, digitalisierte Lösung, die Zeit und Geld spart.

Großes Portfolio und Kosteneffizienz

Mit der Nutzung der CRC Plattform sind Travel Manager in der Lage, den Reisenden ihres Unternehmens aus mehr als 750.000 Hotels weltweit geeignete Angebote zu unterbreiten.

Zur Kostenoptimierung erklärt CRC Geschäftsführer Michael Krenz: „Unsere Mission ist es, durch die Digitalisierung der gesamten Prozesskette die Kosten für Geschäftsreisen zu senken, die Transparenz und Kosteneffizienz für alle am Geschäftsreiseprozess Beteiligten zu erhöhen und gute Hotelinhalte bereitzustellen. Die Partnerschaft zwischen CRC und SAP Concur ermöglicht die Steigerung der Effizienz und Transparenz von Buchungs- und Abrechnungsprozessen durch Automatisierung und mehr Datentiefe ohne Medienbrüche, um mit einem lückenlosen End-to-End-Prozess den gesamten Reiseverlauf abzubilden“.

Weitere Informationen sind abrufbar unter www.corporate-rates-club.de

Hintergrundinformation CRC

Der Corporate Rates Club ist Pionier und Experte für die Abwicklung von Hotelbuchungen und Hotelabrechnungen für kostenbewusste Unternehmen mit Geschäftsreise- und Tagungspotenzial. Mit der fundierten Erfahrung im Online-Hotelbuchungssegment und den auf die Anforderungen von Geschäftsreisenden zugeschnittenen CRC-Bezahllösungen bietet der Corporate Rates Club Firmenkunden einen optimierten und bewährten Service. Dieser schließt neben der Einrichtung der Onlinebuchbarkeit von Firmenvertragsraten die zeit- und personalaufwändigen Prozesse der Kostenübernahmeabklärung, der Rechnungsprüfung sowie die Anreicherung von Rechnungsdaten zur digitalen Weiterverarbeitung in den IT-System des Firmenkunden ein. CRC-Kunden profitieren von enormen Prozessoptimierungen und daraus resultierenden Kosteneinsparungen und haben Zugang zu einem umfangreichen Angebot an Unterkünften aller Kategorien weltweit. Die CRC Hotelbuchungslösung ist als kundenspezifisches, anpassbares, webbasiertes Buchungsportal verfügbar oder über die Integration des CRC-Hotelangebots direkt in die Online-Buchungsmaschine der Nutzer integrierbar. Weitere Informationen gibt es unter www.crc.ag oder www.corporate-rates-club.de oder telefonisch unter der Nummer +49 (0) 3831 367 690.

Hintergrundinformation SAP Concur

SAP® Concur® ist die weltweit führende Marke für integrierte Reise-, Spesen- und Rechnungsmanagement-Lösungen, angetrieben von dem unermüdlichen Streben, diese alltäglichen Prozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Die hoch bewertete mobile App SAP Concur begleitet Mitarbeiter auf ihren Geschäftsreisen. Gebühren werden direkt den Spesenabrechnungen zugeordnet und Rechnungsgenehmigungen automatisiert. Durch die Integration von Nahezu-Echtzeit-Daten und den Einsatz von KI zur Analyse von Transaktionen können Unternehmen sehen, was sie ausgeben, die Compliance verbessern und mögliche Intransparenzen im Budget vermeiden. SAP Concur-Lösungen helfen dabei, die mühsamen Aufgaben von gestern zu eliminieren, die Arbeit von heute zu erleichtern und Unternehmen dabei zu unterstützen, optimal zu arbeiten. Weitere Informationen: www.concur.com

Hintergrundinformation High Pots

High Pots ist ein europaweit agierendes Unternehmen rund um das Thema Softwareentwicklung und ist zudem SAP-Partner. High Pots entwickelt nicht nur Software im Auftrag der Kunden, sondern verfügt auch über ein eigenes Produktportfolio. Mit dem Produkt Hippo ermöglicht High Pots die Anbindung von Geschäftsreiseanbietern an SAP Concur für Buchungen, Rechnungen, Stornierungen etc. von Mietwagen, Flotten, Hotels, Flüge oder Bahn. Weitere Informationen: www.highpots.de

