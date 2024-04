REBA IMMOBILIEN AG startet neue Website www.hotelimmobilien-verkauf.de: Exklusiver Off-Market-Ansatz für den Hotelimmobilienverkauf in Deutschland, Österreich & Schweiz

REBA IMMOBILIEN AG startet neue Website www.hotelimmobilien-verkauf.de: Exklusiver Off-Market-Ansatz für den Hotelimmobilienverkauf in Deutschland, Österreich & Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), ein bekanntes Immobilienunternehmen mit langjähriger Expertise im Bereich des Hotelimmobilienmarktes, freut sich, die Einführung ihrer neuen Website www.hotelimmobilien-verkauf.de bekannt zu geben. Die Website ist speziell darauf ausgerichtet, Hoteleigentümern, Investoren, Bauträgern und Projektentwicklern in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen exklusiven Off-Market-Ansatz für den Kauf und Verkauf von Hotelimmobilien anzubieten.

Vorgehensweise Hotelimmobilien Verkauf Deutschland, Österreich & Schweiz

Der Hotelimmobilien Verkauf erfordert eine maßgeschneiderte Vorgehensweise, die die einzigartigen Bedürfnisse und Anforderungen dieses spezialisierten Marktes berücksichtigt. Die REBA IMMOBILIEN AG agiert mit effektiver Strategie, die sich in folgenden Schritten widerspiegelt:

1.Bewertung der Hotelimmobilien: Die Bewertung erfolgt anhand verschiedener Faktoren wie Standort, Zustand, Größe, Zielgruppe sowie Management- und Betriebsstrategien.

2.Erstellung von Verkaufsmaterialien: Professionelle Verkaufsmaterialien wie Exposes oder Faktenblätter werden erstellt, um potenzielle Käufer gezielt anzusprechen.

3.Off-Market-Vermarktung der Hotelimmobilien: Die Hotelimmobilien werden diskret Off-Market über das persönliche Netzwerk der REBA IMMOBILIEN AG vermarktet, ohne öffentliche Werbung auf Online-Plattformen oder in Branchenpublikationen.

4.Auswahl potenzieller Käufer oder Hotelbetreiber: Potenzielle Käufer werden sorgfältig ausgewählt, basierend auf ihrem Kapital, ihrer Erfahrung und ihrem Interesse an der Immobilie. Passende Hotelbetreiber werden eingesetzt, um eine langfristige Wertschöpfung sicherzustellen. Die REBA IMMOBILIEN AG arbeitet eng mit einer Auswahl an renommierten Hotelbetreibern zusammen, die über umfangreiche Erfahrung und Expertise im Hotelmanagement verfügen. Durch die Zusammenarbeit mit diesen Betreibern wird sichergestellt, dass die Hotelimmobilie nach dem Verkauf oder der Verpachtung erfolgreich betrieben wird und ihr volles Potenzial ausschöpfen kann. Diese strategische Partnerschaft bietet den Käufern und Verkäufern von Hotelimmobilien zusätzliche Sicherheit und trägt dazu bei, langfristige Erfolge auf dem dynamischen Hotelmarkt zu gewährleisten.

5.Verhandlung des Verkaufes: Die REBA IMMOBILIEN AG führt Verhandlungen über den Verkaufspreis und die Bedingungen der Hotelimmobilientransaktion im Namen des Verkäufers.

6.Abschluss des Verkaufes: Unterstützung des Verkäufers bei der Vorbereitung der erforderlichen Dokumente und Sicherstellung eines reibungslosen Verkaufsprozesses.

Partner für den Hotelimmobilien Verkauf Deutschland, Österreich & Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG ist der vertrauenswürdige Partner für den Kauf und Verkauf von Bestandshotels, Hotelbauprojekten und Neubauten. Durch ihre fundierte Kenntnis des Hotelmarktes und ihre engen Beziehungen zu Investoren, Bauträgern, Projektentwicklern und Hoteleigentümern bietet die REBA IMMOBILIEN AG maßgeschneiderte Lösungen, die den individuellen Anforderungen gerecht werden.

Off-Market-Strategie für den Hotelimmobilien Verkauf Deutschland, Österreich & Schweiz

Der exklusive Off-Market-Ansatz der REBA IMMOBILIEN AG ermöglicht diskrete Transaktionen, die erfolgreich abseits des öffentlichen Hotelmarktes abgeschlossen werden. Potenzielle Käufer und Hotelbetreiber werden gezielt angesprochen und in diskreten Verhandlungen überzeugt.

Weitere Informationen: www.hotelimmobilien-verkauf.de

Über die REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein renommiertes Immobilienunternehmen mit einem Schwerpunkt auf Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit langjähriger Erfahrung und einem persönlichen Netzwerk bietet die REBA IMMOBILIEN AG ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für den Kauf und Verkauf von Hotelimmobilien sowie für die Vermietung und Verpachtung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

