Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG, startet Hotelankauf und Hotelanpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz für das angeschlossene Schweizer Family Office.

Hotelinvestor Holger Ballwanz startet Hotelankauf für 100 Millionen Euro

Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG, startet Hotelankauf und Hotelanpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz für das angeschlossene Schweizer Family Office.

“100 Millionen Euro stehen uns als internationaler Hotelinvestor über das angeschlossene Schweizer Family Office für Hotelinvestments zur Verfügung. Gesucht werden große Stadthotels in den Big-15-Städten in Deutschland, ab 100 Zimmer oder größer, mit Betreiber oder betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht”, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. “Der Ankauf oder die Anpachtung erfolgen diskret off market.”

Angebote von Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der REBA IMMOBILIEN AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch & www.hotel-investments.ch

Verwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten

114 Wörter, 874 Zeichen mit Leerzeichen

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler & Hotelmakler für Off Market Immobilien

Immobilieninvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin, Bad Sooden-Allendorf bei Kassel und Repräsentanten in Düsseldorf, Leipzig, und München in Deutschland sowie Hevíz am Balaton, Region Plattensee in Ungarn ist international als Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler und Hotelmakler für Off Market Immobilien (Anlageimmobilien, Hotels, Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien) sowie als Immobilieninvestor, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler für Neubau tätig.

+++ Off Market Immobilien Spezialist +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist im Gewerbeimmobilienbereich auf Off Market Immobilien spezialisiert (Off Market Deals: Off Market Immobilien Investments und Off Market Immobilien Transaktionen ohne öffentliche Bieterverfahren) und primär in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv.

Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt ihren Kunden:

– Off Market Immobilien & Portfolios

– Bürogebäude

– Hotels & Hotelbaugrundstücke

– Wohnanlagen & Mehrfamilienhäuser

– Mikroapartmentanlagen & Studentenwohnheime

– Handelsimmobilien, EKZ-Immobilien & Shopping Center: Fachmarktzentren, SB-Warenhäuser, Einkaufszentren, Supermärkte, Nahversorgungszentren, Lebensmittel-Discounter, Baumärkte, Gartenmärkte

– Seniorenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen

– Krankenhäuser, Kliniken & Ärztehäuser

– Logistikimmobilien & Parkhäuser

– Campingplätze & Ferienanlagen

– Grundstücke (z.B. für Hotelneubau, Studentisches Wohnen, Geschosswohnungsbau)

– Neubauprojekte

+++ Neubau und Bausanierung der REBA IMMOBILIEN AG +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist auch als Bauträger und Projektentwickler tätig und bietet einen umfassenden Service für Bausanierungen (Sanierungen & Renovierungen) an. Spezialgebiet: Hotelmodernisierungen & Hotelsanierungen

Weitere Informationen: https://www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399

dialog@reba-immobilien.ch

https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

presse@pr4you.de

https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.