Hotelinvestor Hotel Investments AG investiert in Bauprojekt Weserumschlagstelle: Ferienanlage direkt an der Weser in Hann. Münden

Die Hotel Investments AG, ein etablierter Investor im Bereich der Hotellerie, beteiligt sich über die HOREJO Investments GmbH am Bauprojekt der Weserumschlagstelle in Hann. Münden in Niedersachsen in Deutschland.

Das Projekt, das eine bedeutende Entwicklung für die Region darstellt, sieht die Umgestaltung und Revitalisierung des historischen Hafengebietes entlang der Weser vor. Das historische Areal verfügt über beeindruckende 21.000 m2 Grundstücksfläche. Aktuell läuft die spannende Phase der Projektentwicklung zur Revitalisierung und Neugestaltung.

Die Weserumschlagstelle, idyllisch an der malerischen Weser gelegen, befindet sich in Hann. Münden im Landkreis Göttingen in Niedersachsen und grenzt an Hessen und Thüringen. Hann. Münden ist ein staatlich anerkannter Erholungsort und besticht durch seine Lage am Zusammenfluss von Werra und Fulda zur Weser.

Genau hier, an diesem geschichtsträchtigen Ort, ist eine eindrucksvolle Neugestaltung der Weserumschlagstelle plant. Das Herzstück des Projektes besteht darin, die historische Substanz der Weserumschlagstelle zu bewahren und sie gleichzeitig mit zeitgemäßem Komfort zu verbinden.

Dieses Vorhaben umfasst die Integration von Ferienapartments in die bestehenden Gewölbe des Areals, um den Gästen ein einzigartiges Erlebnis in authentischer Umgebung zu bieten. Darüber hinaus soll über den Gewölben ein Restaurant mit einer großzügigen Terrasse errichtet werden, das einen atemberaubenden Blick auf die Weser und die umliegende Landschaft bietet. Zusätzlich ist eine Eisdiele geplant, die sowohl Einheimische als auch Besucher gleichermaßen erfreuen wird.

Für die Ferienapartments sollen Holzmodule zum Einsatz kommen, die eine moderne und nachhaltige Bauweise ermöglichen. Geplant ist, das jedes Apartment aus einer Küche und einem Wohnraum im Erdgeschoss sowie einem Bad und zwei Schlafzimmern im Obergeschoss besteht. Zusätzlich sollen alle Einheiten in der zweiten Ebene mit Balkonen zur Weser hin ausgestattet werden, um den Gästen einen malerischen Ausblick zu bieten. Ziel ist es, das Gebäude zu mehr als 90 Prozent autark zu gestalten, mit einer Solaranlage für Strom und Heizung sowie einer Regenwasseraufbereitungsanlage, um nachhaltige Praktiken zu fördern und die Umweltbelastung zu minimieren.

