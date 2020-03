Hotelmakler REBA IMMOBILIEN AG kauft Hotels und Hotelimmobilien für Hotelfonds aus der Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch), Hotelmakler + Hotelexperte und Spezialist für Off Market Hotelimmobilientransaktionen, kauft für Hotelfonds aus der Schweiz Stadthotels in Deutschland, Österreich, Schweiz + europäischen Hauptstädten.

Der Ankauf der Hotels für den Hotelfonds erfolgt Off Market.

Die Hotelexperten der REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin und Großalmerode, Laudenbach bei Kassel sowie Repräsentanten in Düsseldorf, Leipzig, München und Zwickau in Deutschland sind Hotelspezialisten und Fachmakler für Hotels und Hotelimmobilien für Hotelfonds und Spezialfonds für Hotelimmobilien sowie Off Market Hoteltransaktionen.

Die Hotelexperten der REBA IMMOBILIEN AG beraten, betreuen und begleiten Hotelfonds und Spezialfonds für europäische Hotelimmobilien. Dabei agiert die REBA IMMOBILIEN AG auch als Co-Investor und analysiert mit ihren Hotelexperten jede Investition nach Standort, Konzept und Gewinnpotenzial.

“Für einen angeschlossenen Hotelfonds aus der Schweiz sind wir auf der Suche nach folgenden Hotels zum Ankauf:

– Off Market Hotels für Hotelfonds und Spezialfonds für Hotelimmobilien

– Bestandshäuser: Stadthotels

– Kategorie der Hotels: Budget bis 5-Sterne

– kurz laufende Hybrid-/Miet- oder Pachtverträge; keine Umsatz- oder Managementverträge

– Standorte: A-Städte in Deutschland, z.B. Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln oder München sowie Hauptstädte in Europa

– Hotelgröße: mindestens 100 Zimmer

– Mindestvolumen pro Hotel: 10 Millionen Euro

Über die Verkäufer sowie die Transaktionsdetails wird im Rahmen der Off Market Hoteltransaktionen Stillschweigen vereinbart”, so Holger Ballwanz, Vorstand (COO, Investment Vorstand, Head of Acquisitions & Transactions) der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

https://www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin und Großalmerode, Laudenbach bei Kassel ist als Immobilienmakler, Hotelmakler und Gewerbeimmobilienmakler primär in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig.

+++ Off Market Immobilien Spezialist +++

Off Market Immobilien sind das Spezialgebiet der REBA IMMOBILIEN AG.

Aktuelle Off Market Immobilien, Hotelimmobilien und Gewerbeimmobilien, Wohnanlagen, Grundstücke sowie Neubauprojekte – entweder im Direktmandat oder via Partnermaklern als Gemeinschaftsvertrieb – sind in der Datenbank abrufbar:

https://www.reba-immobilien.ch/gewerbeimmobilien

+++ Portfolio der REBA IMMOBILIEN AG +++

Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt ihren Kunden:

– Off Market Immobilien & Portfolios

– Bürogebäude

– Hotels & Hotelbaugrundstücke

– Wohnanlagen & Mehrfamilienhäuser

– Mikroapartmentanlagen & Studentenwohnheime

– Handelsimmobilien, EKZ-Immobilien & Shopping Center: Fachmarktzentren, SB-Warenhäuser, Einkaufszentren, Supermärkte, Nahversorgungszentren, Lebensmittel-Discounter, Baumärkte, Gartenmärkte

– Seniorenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen

– Krankenhäuser, Kliniken & Ärztehäuser

– Logistikimmobilien & Parkhäuser

– Campingplätze, Freizeitanlagen, Marinas & Yachthäfen

– Grundstücke (z.B. für Hotelneubau, Studentisches Wohnen, Geschosswohnungsbau)

– Neubauprojekte

+++ Neubau und Bausanierung der REBA IMMOBILIEN AG +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist auch als Bauträger und Projektentwickler tätig und bietet einen umfassenden Service für Bausanierungen (Sanierungen & Renovierungen) an.

Spezialgebiet: Hotelmodernisierungen & Hotelsanierungen

Weitere Informationen: https://www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399

presse@reba-immobilien.ch

https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

presse@pr4you.de

https://www.pr4you.de

