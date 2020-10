Housing Market Group setzt auf Expansion

Die Housing Marking Group setzt weiterhin auf Expansion. Das 2016 in Hong Kong gegründete digitale Immobilienunternehmen erschließt mit dem Launch von https://australiahousingmarket.com den australischen Immobilienmarkt. Als größte Immobilienplattform des Landes vereint der Online-Marktplatz mehr als 450.000 zum Verkauf stehenden Immobilien und 18.000 Immobilienmakler in seinem Portfolio – Tendenz steigend.

Mit Hauptsitz in Hongkong und mit über 50 Vollzeitmitarbeitern gilt die Housing Market Group als einer der führenden Akteure der globalen Online-Immobilienbranche.

Mit über 9 Millionen monatlichen Visits verbindet das Portal Immobiliensuchende, Makler und Fachleute aus der Immobilienbranche über ein weltweites Netzwerk von Websites.

Housing Market Group in über 39 Ländern aktiv

Das erste Portal für den Immobilienmarkt in Hong Kong launchte das Unternehmen im Juli 2017 ( https://hongkonghousingmarket.com). Unter der Marke Housing Market Group ist das Immobilienunternehmen mittlerweile in 39 Ländern tätig, wobei der größte Markt bisher in den südostasiatischen Regionen liegt. In Hong Kong, Singapur, Thailand, Malaysia, Phillipinen und in Australien ist HMG als größtes Portal in Bezug auf Makler- und Immobilienangebot aktiv.

Mehr als 2.8 Millionen Immobilien weltweit

Gegenwärtig verzeichnet das digitale Immobilienunternehmen weltweit rund 25.830 aktive Makler sowie 2.838.188 zum Verkauf stehende Immobilien. Die Housing Market Group bietet Immobiliensuchenden die schnelle Möglichkeit, weltweit qualitativ hochwertige Immobilien zu finden. Immobilienmakler und branchenbezogene Fachleute können auf dem Portal mit potenziellen Kunden in Kontakt treten und finden zusätzliche immobilienbezogene Services wie Softwarelösungen, Apps und zahlreiche maßgeschneiderte Werbemöglichkeiten für ihr Immobiliengeschäft. Der Corporate Blog der Housing Market Group liefert informative News und Tipps zu Investitionen, Immobilienmarkt, Business oder Lifestyle.

“In einem Punkt unterscheiden wir uns deutlich von anderen digitalen Immobilienunternehmen”, sagt Mike Schuett, Gründer und CEO der Housing Market Group. “Für Makler ist die Präsenz auf unserer Seite komplett kostenlos. Demnach sind wir mit das umfassendste Immobilienportal, da wir so gut wie alle verfügbaren Immobilienangebote bei uns in der Listung haben. Wer eine Immobilie sucht, muss nicht zwischen verschiedenen Seiten wechseln, sondern findet auf https://housingmarketgroup.com alle Angebote gebündelt und mit passenden Schlagworten versehen.”

Weitere Informationen unter https://housingmarketgroup.com

Housing Market Group is a worldwide real estate marketplace that connects property shoppers with the best local real estate related listings and professionals.

Kontakt

Housing Market Group

Mike Schuett

Level 10, Champion Tower 3 Garden Road, Central, Hong Kong 3

00852 Hong Kong

+852 5993 67 77

pr@housingmarketgroup.com

https://housingmarketgroup.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.