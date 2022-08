HQ fainz – Perle für Perle

Billerbeck – Aus dem Keller ins Studio. fainz wächst in allen Bereichen und ein abruptes Ende ist nicht in Sicht. Gleiches gilt für das Team, welches hinter den meist handmade Produkten von fainz steht. Die Philosophie ist klar: happy customer – happy fainz. Während manch ein Kunde sich bei einer schwarzen Website fragt, ob die Produkte überhaupt ankommen, wächst die fainz Communtity in die Tausende. Hinter dem Erfolg steckt unter anderem ein unglaublich persönliches Kundenmanagement, Support ist ein Hauptprodukt und wird von den beiden Gründern persönlich betreut und abgewickelt.

„Wenn ein Kunde sich bei uns meldet, muss es klare Entscheidungen geben. Keiner kennt die Produkte besser als wir und vor allem haben wir den Vorteil, dass wir im Moment entscheiden können und keine drei Weiterleitungen erfolgen müssen. Wenn du fainz anrufst, bekommst du fainz – volle Breitseite!“, so Fynn (Co-Founder).

Das Produktportfolio von fainz erlebt einen stetigen Wechsel, der Stil bleibt gleich. Zwischendurch gibt es auch Produkte, die aus der Reihe tanzen, kein Schmuck sind, sondern Socken oder Sonnenbrillen. Das, was das Team rund um fainz cool findet, bekommt auch der Kunde.

fainz versteht sich nicht als ein einfacher Schmuckhersteller, der seine Produkte online vertreibt, sondern verfolgt das Ziel dem Kunden Wohlfühlen und Glücksgefühle zu vermitteln. Es scheint so, als entscheiden sich die Kunden nicht für ein günstiges Schmuckstück, sondern sie entscheiden sich für fainz.

„Viele unserer Kunden sind am Anfang zögerlich, kann das wirklich sein? Eine Perlenkette für 19,99EUR? Diese Kunden haben am Ende alle Finger voll mit Ringen, den Arm voller Armbänder und mehrere Layer Ketten. Natürlich von fainz. Mehr Freude an der Sache können wir nicht haben“ (Fynn)

Seit Juli 2022 sitzt fainz im beschaulichen Münsterland im Zentrum von Billerbeck. Diese Entscheidung war einfach zu treffen, hier haben sie angefangen und Freunden Ketten gemacht, diese Freunde sind heute feste Teammitglieder und helfen jeden Tag, damit dies keine Kurzgeschichte bleibt.

fainz – eine junge Brand, die sich aus der Leidenschaft zu außergewöhnlichem Schmuck in kurzer Zeit zu einem Unternehmen entwickelt hat. Das wichtigste ist die Freude der Kunden. Jedes Piece und jeder Kauf soll den Moment wecken, etwas Besonderes zu haben und etwas Besonderes zu sein. Schmuck für alle!

Kontakt

fainz®

Paul Ridder

Osterwicker Straße 7

48727 Billerbeck

02543 3612655

info@fainz.de

https://fainz.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.