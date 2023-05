HR-Tool persomate® gewinnt Marktvergleich

Die HR-Software persomate® aus dem Hause X² DataSystems GmbH & Co KG überzeugt mit herausragendem Funktionsumfang und drastischen Preisvorteilen

Die in Leer ansässige Softwarefirma X² DataSystems GmbH & Co KG hat ein bahnbrechendes HR-Software-Tool entwickelt: persomate®. Dieses Produkt sticht in der Landschaft der Personalmanagement-Lösungen durch einen außergewöhnlichen Funktionsumfang und einen beeindruckenden Preisunterschied von 70% im Vergleich zum Wettbewerb hervor.

Das Unternehmen geht mit persomate® neue Wege in der Branche und ermöglicht es Firmen aller Größenordnungen, ihre HR-Prozesse zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu senken. Der Kern des persomate®-Teams besteht aus Experten mit langjähriger Erfahrung im Personalwesen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die komplexen Herausforderungen von HR-Abteilungen in einer intuitiven und benutzerfreundlichen Plattform zu bündeln.

Persomate® ist eine innovative, flexible und leistungsstarke HR-Software, die sich an Unternehmen jeder Größe anpasst – von Start-ups bis hin zu großen Mittelständlern. Es vereint Funktionen wie ein Lernmanagementsystem mit E-Learning-Modul, digitale Urlaubs- und Abwesenheitsplanung, Talentmanagement, Mitarbeitergespräche & 360° Feedback und ein Bewerbermanagement-Modul. Diese Features optimieren zahlreiche HR-Aufgaben und führen zu Effizienzsteigerungen und Produktivitätszuwächsen.

Mit seinem innovativen Preisgestaltungsmodell bietet persomate® einen unschlagbaren Wert. Im Vergleich zu traditionellen HR-Softwarelösungen, die oft hohe Anschaffungs- und Wartungskosten mit sich bringen, setzt persomate® auf ein Abo-Modell, das die Kosten für Unternehmen erheblich senkt. Durch einen durchschnittlichen Preisunterschied von 70% gegenüber dem Wettbewerb können die Nutzer erhebliche Einsparungen erzielen, ohne bei Qualität und Leistung der Software Kompromisse eingehen zu müssen.

Die Bedienung von persomate® ist benutzerfreundlich und intuitiv, was den Einstieg und die tägliche Nutzung der Software erleichtert. Die Nutzer profitieren von einer modernen Benutzeroberfläche und vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten. Persomate® kann entweder in der Cloud oder als On-Premises-Version betrieben werden und bietet exzellenten Kundensupport bei der Einrichtung, Implementierung und Nutzung der Software.

Schon jetzt hat persomate® eine Vielzahl von Unternehmen aus verschiedenen Branchen angezogen, die ihre HR-Prozesse optimieren und ihre Produktivität steigern wollen.

Die X² DataSystems GmbH & Co KG zeigt mit dem überwältigenden Erfolg von persomate®, dass es möglich ist, eine erstklassige HR-Softwarelösung zu entwickeln, die in Bezug auf Preis-Leistungs-Verhältnis den Wettbewerb klar hinter sich lässt. Unternehmen, die sich für persomate® entscheiden, erhalten eine zukunftssichere, effiziente und kostengünstige Lösung, die perfekt auf ihre HR-Prozesse abgestimmt ist.

Für weitere Informationen über persomate® und die zahlreichen Vorteile, die diese Software bietet, besuchen Sie bitte die Website unter www.persomate.de oder den dazugehörigen Blog.

Wir entwickeln innovative Softwarelösungen, die maßgeblich zum Erfolg unserer Kunden beitragen. Durch Vereinfachung komplexer Zusammenhänge tragen wir maßgeblich und nachhaltig dazu bei, effektivere Prozesse auf der Kundenseite umzusetzen.

Unser professionelles und erfahrenes Team unterstützt unsere Kunden bei ihrer Suche nach der bestmöglichen Lösung. Wir legen Partnerschaft (Zufriedenheit), Qualität und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Geschäftsbeziehungen.

