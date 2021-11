HRForecast zählt zu Deutschlands am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen

Mit einer Wachstumsrate von 1.272,61% Prozent schafft es HRForecast auf Platz 5 der Deloitte Technology Fast 50 2021.

München, 19.11.2021 – HRForecast erhielt gestern den Deloitte Technology Fast 50 Awardund belegt im Ranking den 5. Platz. Mit dem Award prämiert Deloitte die 50 Wachstumschampions der Tech-Branche, basierend auf ihrem prozentualen Umsatzwachstum der vergangenen vier Geschäftsjahre. Innerhalb dieses Zeitraums konnte HRForecast ein Wachstum von 1.272,61% Prozent erzielen. Maßgeblich für diesen Erfolg war die selbst entwickelte KI-Technologie im Bereich People Analytics.

HRForecast ist ein Unternehmen im Bereich HR-Tech, das brennende Human-Resources-Fragen mit SaaS-People-Analytics-Lösungen und Beratungsleistungen beantwortet und Unternehmen beim Aufbau und Erhalt einer qualifizierten und zukunftssicheren Belegschaft durch datengetriebene Erkenntnisse unterstützt.

Christian Vetter und Florian Fleischmann, Geschäftsführer von HRForecast, freuen sich, beim renommierten Technology Fast 50 Award für die eigene Unternehmensleistung ausgezeichnet worden zu sein. Sie erläutern dazu: “Die digitale Transformation hat sich beschleunigt, und der Fachkräftemangel ist zu einer zentralen Herausforderung geworden, der sich viele Unternehmen und ganze Branchen stellen müssen. Wir freuen uns, diesen Wandel voranzutreiben und unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Herausforderungen durch die Kraft von People Analytics, Marktdaten und Technologie zu bewältigen. Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, zum dritten Mal in Folge mit dem Deloitte Technology Fast 50 Award ausgezeichnet zu werden und als Vorreiter und Innovator in der Technologiebranche anerkannt zu werden.

Ein großes Dankeschön geht an das HRForecast-Team, ohne das wir heute nicht hier wären. Wir möchten auch dem gesamten Team von Deloitte Technology Fast 50 danken. Erst wenn man das Kaliber der Unternehmen in den Top 50 sieht, wird einem klar, was für eine herausragende Auszeichnung das ist”.

“Waren digitale Technologien vor einigen Jahren noch ein Nice-to-have, so zeigt sich inzwischen ein ganz anderes Bild: Digitale Technologien sind heute aus einem Großteil der Unternehmen nicht mehr wegzudenken, denn sie machen die Unternehmen fit für die Zukunft und geben ihnen innovative Mittel an die Hand, um die Herausforderungen unserer Zeit erfolgreich zu bewältigen”, so Dr. Andreas Gentner, Partner und Industry Lead Technology, Media und Telecommunications bei Deloitte.

Über HRForecast

HRForecast ist eines der am schnellsten wachsenden HR-Tech-Startups mit Sitz in Deutschland, das SaaS-Lösungen für die People Analytics, Market Intelligence DaaS-Tools, Apps für die strategische Personalplanung und Beratungsdienstleistungen anbietet. HRForecast ist weltweit tätig und arbeitet mit Unternehmen wie Siemens, Deutsche Bahn, Lufthansa, Continental, Merck und anderen namhaften Firmen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hrforecast.com

Über Deloitte

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die mehr als 345.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild “making an impact that matters” täglich leben: www.deloitte.com/de Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die “Deloitte-Organisation”). DTTL (auch “Deloitte Global” genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns

