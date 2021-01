hsp präsentiert intelligente Digitalisierungslösungen auf der StB Expo 2021

Virtuelles Branchentreffen

Hamburg, 19. Januar 2021 – Input, Austausch und Networking verwandeln die wichtigen Branchentreffen in eine Quelle der Inspiration. Die Frage ist: Kann das auch unter Pandemiebedingungen funktionieren? Die hsp Handels-Software-Partner GmbH antwortet mit Ja und freut sich darauf, ihre digitalen Taxomie-Lösungen auf der virtuellen StB Expo am 21. Januar 2021 zu präsentieren.

Tatsächlich sind Branchenveranstaltungen und Messen weit mehr als reine Produktpräsentationen. Denn oft liefern der informelle Dialog und das beiläufige Gespräch mit Kollegen die spannendsten Anregungen. Und gerade jetzt, da viele Unternehmen die Digitalisierung auf allen Ebenen vorantreiben und sich für Kanzleien viele neue Aufgaben und Fragen stellen, sind Information und Wissenstransfer zum Thema Kanzlei-Digitalisierung besonders wertvoll. Gleichzeitig sind Austausch und Informationsfluss stark eingeschränkt. Umso bedauerlicher, dass viele – unter Covid-19 Bedingungen erzwungenermaßen digitale – Events im Grunde einer Aneinanderreihung von Demo-Videos gleichen.

Die Macher der StB Expo 2021 haben sich glücklicherweise mehr einfallen lassen. Vom Bummel durch die virtuelle Messehalle bis zum gemeinsamen Chillen in der Mittagspause bietet diese virtuelle Messe jede Menge Gelegenheit zum spontanen Austausch und zur unverbindlichen Kontaktaufnahme. Sogar ein echtes analoges Lunchpaket ist im Ticketpreis enthalten. Und natürlich wird es zahlreiche spannende Fachvorträge, Diskussionen und auch Unterhaltungsangebote geben.

Gemeinsam mit mehr als 40 weiteren Ausstellern setzt deshalb auch die hsp auf diese (fast) persönliche Begegnung mit Geschäftspartnern, Kunden und Interessierten. Sie wird auf ihrem virtuellen Messestand die Taxonomie-Komplettlösung Opti.Tax präsentieren. Die vollständig digitale Präsentation bietet dem Hamburger Software-Unternehmen die Möglichkeit, die vielen Vorzüge ihrer äußerst umfangreichen Software-Lösung anschaulich zu zeigen. Steuerberater und Kanzleivertretende können dort Fragen stellen, sich einlesen, einen Beratungstermin vereinbaren oder sich direkt mit der hsp-Vertretung austauschen. Das hsp Team freut sich auf Sie!

Übrigens ist auch der Ticketpreis erfreulich günstig, zumal ein 60 Euro Ticket jeweils für eine gesamte Kanzlei gilt. Tickets können Sie jetzt online ordern unter: https://shop.ticketpay.de/SZIJH1X9?campaign=hspTickets

Die hsp Handels-Software-Partner GmbH besteht seit 1991 erfolgreich am Markt. Der Schwerpunkt der Tätigkeit in den ersten Jahren lag in der Unterstützung der Kunden in den Warenwirtschaften von collection software, später von Prohandel und der Finanzbuchhaltung b&p Computer Programme GmbH.

Seit dem Jahr 2001 entwickelt und vertreibt das Unternehmen seine Compliance Suite Opti.X über ein stetig wachsendes Netzwerk an OEM Partnern und kann auf ein umfassendes Distributionssystem vertrauen.

Ein Bestandteil von Opti.X ist die Taxonomie Software Opti.Tax, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses unterstützt. Sie erfüllt alle Anforderungen zur Übermittlung der E-Bilanz an die Finanzverwaltung, zur Offenlegung der Bilanz beim Bundesanzeiger und zur Übermittlung des Digitalen Finanzberichts an Banken. Neben den Taxonomien der Finanzverwaltung bietet Opti.Tax eigene Taxonomien für die Erstellung einer Verfahrensdokumentation nach GoBD und die Dokumentation des Datenschutzes im Unternehmen.

Ergänzt wird Opti.Tax um innovative Apps für die Cloud. Mit Opti.List werden ERP-Altsysteme revisionssicher archiviert und gesetzeskonform abgeschaltet. Opti.View hilft bei der Vorbereitung auf Betriebsprüfungen und ermöglicht die Analyse von GDPdU/GoBD Exportdaten.

Firmenkontakt

hsp Handels-Software-Partner GmbH

Paul Liese

Notkestraße 9

22607 Hamburg

040 5343690

info@hsp-software.de

https://www.hsp-software.de/

Pressekontakt

WORDFINDER GmbH & CO. KG

Katrin Kammer

Lornsenstraße 128-130

22869 Schenefeld

040 840 55 92 14

kk@wordfinderpr.com

http://www.wordfinderpr.com