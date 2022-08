HU ganz einfach: Hol Deine Plakette.de mit kostenlosem Hol-Bring-Service in Fürth und Nürnberg!

Es lässt sich nicht umgehen: In Deutschland müssen Kraftfahrzeuge in der Regel im Zweijahresrhythmus zur Hauptuntersuchung (HU). Mag es in den meisten Fällen auch reine Routine sein, so kostet der Termin doch Zeit. Wer im bayerischen Mittelfranken unterwegs ist, kann sich diese ersparen: HolDeinePlakette.de bietet nicht nur kundenorientierte und sicherheitsfokussierte Serviceleistungen. Das Start-up aus Nürnberg punktet zudem mit einem kostenlosen Hol- und Bringservice in ausgewählten Stadtgebieten.

Besitzer eines gebrauchten Autos, Motorrads oder Anhängers sind gleichermaßen zu einer Haupt- und Abgasuntersuchung im Zweijahres-Rhythmus verpflichtet. Dabei kann die Überprüfung der Fahrzeuge auf ihre Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit durch offiziell zertifizierte Einrichtungen durchgeführt werden. Neben TÜV, GTÜ und DEKRA nimmt auch die Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation KÜS Hauptuntersuchungen und Abgasuntersuchungen (HU/AU) vor – einschließlich ihres Partners HolDeinePlakette.de. Dabei stellt das im Mai 2022 als HAS4 Technologies Nürnberg GmbH gegründete Start-up nach erfolgreicher Prüfung nicht nur Plaketten aus. Für seine Geschäftsführer steht neben der Sicherheit auf der Straße auch der Kundenservice im Fokus. Und so bietet das zertifizierte Unternehmen seinen Kunden innerhalb Fürths und ab August auch im Nürnberger Stadtgebiet kostenlose Hol-Bring-Services. Eine Terminvereinbarung ist sowohl online als auch telefonisch möglich. Wer einen persönlichen Kontakt bevorzugt, kann selbstverständlich auch selbst seinen Wagen in die Werkstatt der erfahrenen Kfz-Sachverständigen lenken.

Innovativer und effektiver Service

Sicherheitsüberprüfungen von Kraftfahrzeugen gelten als besonders verantwortungsvolle Arbeiten. Entsprechend großen Wert legen die drei Brüder Tekin, Erkin und Engin Has auf einen effektiven Service. Mithilfe innovativer Digitaltechnologien garantieren sie die Einhaltung gesetzlicher Umweltstandards und maximale technische Effizienz. Doch noch etwas zeichnet das junge und dynamische Team aus: der persönliche Kontakt über die reine Kraftfahrzeugüberprüfung hinaus. Neben einer transparenten Kommunikation und vertrauensvollen Zusammenarbeit haben sie dafür ihren Hol- und Bring-Service ins Leben gerufen. Wunschgemäß werden dabei Fahrzeuge, Zweiräder oder Anhänger abgeholt, getestet und mit neuer Plakette wieder geliefert. Die Prüfungen selbst umfassen unter anderem Haupt-, Abgasuntersuchungen und Änderungsabnahmen und werden im Namen und auf Rechnung der KÜS durchgeführt.

Der Erfolg dieses Geschäftsmodells lässt sich bereits nach einigen Wochen an der Suche nach weiteren Prüfingenieuren, -assistenten und Fahrern ablesen. Wer seine Karriere bei HolDeinePlakette.de beginnen möchte, ist ebenso willkommen wie Neu- und Bestandskunden. Ob Pkw oder Leichtkraftrad, ob Hauptuntersuchung oder Reparatur: Bei den Profis aus Nürnberg ist jeder stets willkommen und genau richtig.

Wir bieten Haupt- und Abgasuntersuchungen als Partner der KÜS in Nürnberg und Fürth an – Direkt vor Ort in der Prüfstation ODER mit Hol-Bring-Service.

Kontakt

HAS4 Technologies Nürnberg GmbH

Tekin Has

Münchener Straße 281

90471 Nürnberg

0174 334 5227

–

info@holdeineplakette.de

https://www.holdeineplakette.de/

