Human Factors Training – Weniger Fehler mehr Team

Trainings und Weiterbildungen für Führungskräfte aus allen sicherheitskritischen Branchen und Arbeitsbereichen

Fehler am Arbeitsplatz drohen in jeder Branche. In Arbeitsumgebungen wie der Schifffahrt oder Luftfahrt kann eine falsche Entscheidung fatale Folgen haben. Eine entsprechende Schulung von Mitarbeitern ist notwendig, um Risiken frühzeitig zu erkennen und durch echtes Teamwork eine sichere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Das Zentrum Human Factors Hamburg, kurz ZHFH, hat sich mit seinen Trainings auf dieses sensible Feld der Arbeitssicherheit spezialisiert.

Der Fehlerquelle Mensch auf der Spur

Ob Fluggesellschaften, Reedereien oder Krankenhäuser, die Einhaltung strikter Sicherheitsstandards ist in vielen Branchen obligatorisch. Wie viel auch in die Sicherheit des Unternehmens investiert wird, der Mensch ist und bleibt die bedeutsamste Fehlerquelle. Eine Nachlässigkeit nach vielen Jahren Arbeitsroutine oder eine falsche Entscheidung im stressigen Alltag können weitreichende, sogar tödliche Folgen haben.

Der Mensch als Fehlerquelle wird sich niemals gänzlich ausschalten lassen. Unternehmen der genannten Branchen können ihrem Personal jedoch ein Rahmenwerk schaffen, um Fehler frühzeitig zu erkennen und intelligent darauf zu reagieren. Hierfür gilt es, Risiken wahrzunehmen, richtig einzuordnen und ein Teamwork zu fördern, um gemeinsam gegen drohende Gefahren vorzugehen. Das ZHFH trägt hierzu mit seinen auf die jeweilige Branche abgestimmten Trainings bei.

Systematische Ansätze für höchste Sicherheit

Auf einem Schiff oder in einem Flugzeug liegt das Fehlerpotenzial nicht allein im Fehlverhalten einzelner Personen. Ein komplexes Zusammenspiel der anfallenden Aufgaben und Prozesse erfordert eine verlässliche Kommunikation und klare Verteilung von Kompetenzen. Die Aufgaben der Mitarbeiter zu verstehen und zu erkennen, wie das eigene Verhalten die Wahrscheinlichkeit von Fehlern des anderen reduziert, ist das Herzstück des modernen Sicherheitstrainings.

Hier setzt das Zentrum Human Factors Hamburg an. Mit der Philosophie, dass mehr Teamwork zwangsläufig zur Reduktion von Fehlern und Risiken führt, können Einzelkunden und größere Unternehmen ein Training des spezialisierten Dienstleisters buchen. Schwerpunkt und langjährige Erfahrung liegen in der Transportbranche, beispielsweise in der Transport- und Personenschifffahrt sowie im Passagierflugwesen. Auch Energieversorger oder medizinische Einrichtungen profitieren von den neuen Ansätzen, den Faktor Mensch am Arbeitsplatz weniger fehleranfällig zu machen.

Breites Spektrum an Trainingsmaßnahmen

Die Trainings und Coachings des Zentrums Human Factors Hamburg sind auf die jeweilige Branche und die Anforderungen des einzelnen Unternehmens abgestimmt. Mit modernen Ansätzen der Kommunikationswissenschaften und langjähriger Erfahrung bietet der Dienstleister offene Trainings an, deren Inhalte in Form und Sprache auf die jeweilige Belegschaft abgestimmt sind.

Durch Inhouse-Trainings ermöglicht Human Factors eine stressfreie Organisation des Coachings. Im vertrauten und direkten Arbeitsumfeld lassen sich am besten potenzielle Fehlerquellen erschließen und in Gemeinschaftsarbeit kommunikative und aktive Ansätze zu deren Vermeidung finden.

Auch eine Ausbildung zum Human Factors Coach ist möglich. Dies ist für Selbstständige interessant, die ihre Zukunft in der Beratung von Unternehmen in sensiblen Arbeitsfeldern sehen. Gleichermaßen kann diese Form der Fortbildung für Unternehmen interessant sein, die zukünftig einen hausinternen Mitarbeiter mit Aufgaben des Fehler- und Risikomanagements betrauen möchten.

Nachhaltige Investition in die Firmenzukunft

Fehler am Arbeitsplatz können diverse Folgen haben. Das Spektrum reicht von finanziellen Schäden über eine verheerende Umweltverschmutzung bis hin zum negativen Markenimage. Ein Coaching durch das Zentrum Human Factors Hamburg steuert all diesen Folgen entgegen und erweist sich als nachhaltige Firmeninvestition in ein verlässliches und kommunikativ gestärktes Personal.

Informationen über die angebotenen Trainings und die Ausbildung zum zertifizierten HF-Coach*in gibt es auf der Internetseite www.human-factors-hamburg.de

Das ZHFH Zentrum Human Factors Hamburg begreift sich als Motor und Multiplikator für den interdisziplinären Austausch sicherheitskritischer Arbeitsfelder, insbesondere der Schiff- und Luftfahrt, sowie des Gesundheitswesens. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, Abläufe und Strukturen soziotechnischer Systeme und die dabei zum Tragen kommenden psychischen und mentalen Vorgänge zu erforschen und sicherer zu machen. Die Schnittstelle Mensch- Maschine steht dabei im Zentrum des Interesses.

Kontakt

ZHFH Zentrum Human Factors Hamburg GmbH

Jürgen Neff

Hammerichstr. 1

22605 Hamburg

040 948 578 25

marketing@human-factors-hamburg.de

https://www.human-factors-hamburg.de

