Hunde-Expertin holt Internationalen Speaker-Slam

Hunde-Expertin Antje Hebel enthüllt in nur 4 Minuten warum sie nach Bali auswanderte und wie sie bei Straßenhunden Glück und berufliche Erfüllung fand

Aus ganz Europa waren sie in Wiesbaden angereist. Insgesamt 72 Redner aus elf Nationen haben am letzten Wochenende beim Internationalen Speaker Slam einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Antje Hebel, Hundepsychologin, Coach und Autorin holte sich den begehrten Award, nachdem sie am Abend vorher die Vor-Qualifikation bestanden hatte.

In vier Minuten Redezeit enthüllt Antje Hebel die Story ihres abenteuerlichen Lebens. Warum sie nach Bali ausgewandert ist; Warum sie dort 15 Jahre im Tierschutz mit Strassenhunden gearbeitet und trainiert hat – und wie sie am Ende der Welt ihren persönlichen Weg zu Glück und Erfolg fand.

Im Publikum herrscht absolute Stille. Die Zuschauer lauschen gespannt Hebels beeindruckendem Vortrag. Wie sie am tiefsten Punkt ihres Lebens ankam, von ihrem letzten Geld nach Bali reiste, dort ihr Hundetrainings-Zentrum aufgebaut hat und begriff, dass auch die dunkelsten Momente nicht ewig dauern, sondern ins Licht führen. Das war Gänsehaut pur. Die Geschichte eines Lebens auf den Punkt gebracht.

Ein Leben für die Strassenhunde

Die Hundepsychologin lebte 15 Jahre auf Bali. Dort hat sie Hunde und Straßenhunde trainiert, Hundetrainer ausgebildet und in Schulen Vorträge zum Thema Hunde gehalten. Besonders engagiert war Antje Hebel bei ihrer Arbeit mit den Straßenhunden. Durch den Umgang mit diesen sensiblen, traumatisierten Hunden machte sie intensive Erfahrungen und erweiterte ihren Wissensschatz über Hunde, Hundeverhalten und Hundetraining um ein Vielfaches.

Sie hat gelernt hündisch mit Hunden zu kommunizieren. Kommandos und Disziplin waren bei den Naturhunden in Bali nicht nützlich. Die genauen Vorgehensweisen hat Antje Hebel zu einer eigenen Methode zusammengefaßt und an 11000 Hundebesitzer weitergegeben. Die Hundeexpertin hat Kunden auf der ganzen Welt, die sie erfolgreich online betreut.

Die Erfolgsformel zum entspannten Hund

Antje Hebel lebt wieder in Deutschland und ist über cityhunde.de erreichbar. Sie hat fast 11000 Hundebesitzern geholfen das Problemverhalten ihres Hundes richtig zu interpretieren, strategisch zu handeln und selber ruhig zu bleiben. Dazu nutzt sie spezielle Methoden, die sie bei ihrer Arbeit mit den Strassenhunden in Bali entwickelt hat. Die Hunde-Expertin sagt: “Das Verhalten unserer Hunde hängt immer von unserem eigenen Verhalten ab. Sobald Hundebesitzer wissen, wie sie in Stressmomenten ihres Hundes richtig reagieren, bekommen sie dessen Verhalten in wenigen Wochen erfolgreich in den Griff. Nicht die Hunde sind das Problem, sondern die Unsicherheit und die Ängste in den Köpfen ihrer Besitzer”.

Trotz erschwerter Corona-Bedingungen wurde dieser Event, von Hermann Scherer ins Leben gerufen, ein absolutes Highlight. Dokumentiert wurde diese beeindruckende Redner-Nacht von SWR und dem Fernsehsender Hamburg 1. Zur hochkarätigen Fachjury gehörten Vertreter einer Redneragentur, Fernseh- und Radioexperten, Journalisten und der bekannte Redner Martin von Hirschhausen.

Wir gratulieren Antje Hebel zu ihrem Erfolg. Mehr zu ihrer Methode hundgerecht zu kommunizieren finden Sie hier:

Hundgerechte Kommunikation bei Cityhunde

Bei Cityhunde lernen Hundebesitzer immer richtig zu reagieren, sobald ihr Hund Stress macht. Mit unserer Methode hundgerechter Kommunikation können sie das Problemverhalten ihres Hundes innerhalb drei Monaten erfolgreich verbessern.

Kontakt

Cityhunde

Antje Hebel

Goethestrasse 5

08060 Zwickau

037536084646

antwort@cityhunde.de

https://www.cityhunde.de/

