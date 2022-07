Hundebetten in Premium Qualität. Softe Liegeflächen.

Das softe Hundebett in Premium Qualität

Ein neues Premium Hundebett im exklusiven und eleganten Design. Sie können zwischen eckigen und runden orthopädischen Soft Style Hundebetten wählen. Jeweils in verschiedenen Größen und Farben. Und mit besonders weichen Liegeflächen.

Die Marke DoggyBed® bietet Ihnen hochwertige, orthopädische Hundebetten, die unter Berücksichtigung der aktuellen Kenntnisse aus der Tiermedizin in Deutschland hergestellt werden und einen hohen Liege- und Schlafkomfort bieten.

Durch den speziellen dicken Rand erhalten diese Hundebetten einen weiteren soften Liegekomfort. Hunde liegen gerne auf der soften Liegefläche dieser neu entwickelten Hundebetten und kuscheln sich bevorzugt an den Rand.

Diese Kombination führt zu einem hervorragendem Schlafkomfort und zur nachhaltigen Gesundheit des Hundes.

Ihre Vorteile

Exklusives und elegantes Design in eckiger und runder Optik.

Orthopädischer, softer Liegekomfort für schmerzfreien Schlaf.

Auch für Allergiker geeignet.

Besonders für große, ältere oder kranke Hunde mit Arthrose, Arthritis, Rheuma, HD, Knochenproblemen o.ä. geeignet.

Vermindert Verspannungen sowie Wirbelsäulen- und Gelenkprobleme. Die reine Entspannung für den Hund.

Extra softer und stabiler Rand für dauerhafte Formgebung.Die Liegefläche besteht aus einer Anti-Haar Hundematte, die separat genutzt werden kann.

Isoliert optimal gegen Kälte und Bodenwärme (z.B. bei Fußbodenheizung).

Liegefläche mit Anti-Haar Stoff Jack bezogen (gegen Flecken und Flüssigkeiten imprägniert, Hundehaare bleiben nicht stecken).

Geräuscharm durch hochwertige Füllung.

Ideal für den erschütterungsfreien Transport im Auto oder für den Urlaub.

Doppelte Nähte, hierdurch kein Aufreißen mehr.

Kein Durchliegen durch eine 7cm starke Schaumstofffüllung.

Der Bezug ist abnehmbar und zusätzlich bei 30°C waschbar.

Das Säubern der Stoffe mit Wasser ist kein Problem. Durch eine Nano Imprägnierung der Stoffe können Flecken mit Wasser entfernt werden. Zusätzlich weisen die Stoffe Flüssigkeiten ab.

Two in one Soft Hundebetten

Ein besonderer Vorteil des orthopädisches Soft Hundebettes ist seine orthopädische Liegefläche. Diese besteht aus einer orthopädischen 7cm starken Hundematte, mit unserem Anti-Haar Bezug „Jack“, die fest im Hundebett liegt. Diese Anti-Haar Hundematte kann herausgenommen und separat verwendet werden.

Besonders geeignet für die Wohnung, für die Reise, den Urlaub oder für den Besuch bei Freunden. Ihr Hund ruht darauf immer gesund und entspannt. Ihr Hund möchte gut und schmerzfrei schlafen, also nicht auf durchgelegenen Kissen, sondern auf einem extra für ihn ausgesuchten Premium Hundebett. Er soll darauf die richtige Schlafposition finden und sich entspannen. Und nicht erst, wenn er alt oder schon erkrankt ist.

Das verwendete Material der Soft Hundebetten

Wir verwenden keine billigen Produkte aus Asien, sondern beziehen unsere geprüften Schaumstoffe (nach OEKO-TEX ® Standard100, Teil1 für Babyartikel geeignet) von einer deutschen Schäumerei. Zur Verklebung der Schaumstoffe, verwenden wir wasserlöslichen Klebstoff.

Es handelt sich hierbei ausschließlich um Schaumstoffe, die für humane Matratzen verwendet werden. Hieraus fertigen wir in Lünen unsere orthopädischen Hundebetten an.

Infos über die DoggyBed Manufaktur

Die Marke DoggyBed® wird ausschließlich in Deutschland produziert. Wir sind Hersteller, kaufen also unsere Produkte nicht bei anderen Firmen, um sie dann in unserem Online-Shop weiter zu verkaufen.

Orthopädisches Soft Hundebett in Premium Qualität – für gesunde und erkrankte Hunde.

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundedecken. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf – auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.

Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.

Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

Kontakt

DoggyBed & CatBed

Uwe Holler

Schützenstr. 32-34

44534 Lünen

02306-206743

02306-979311

info@doggybed.de

https://www.doggybed.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.