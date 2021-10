HVR erweitert SAP-Datenextraktion um neue Funktionen

HVR bietet jetzt kontinuierliche Echtzeit-Datenextraktion aus SAP ERP Central Component und S/4HANA.

München, 26. Oktober 2021 – HVR (ein Unternehmen von Fivetran), führender Anbieter von Cloud-Datenreplikation in Echtzeit, hat seine fortschrittlichen SAP-Datenextraktionsfunktionen für SAP ERP und S/4HANA erweitert. Unternehmen können so ihre SAP-Daten direkt für umfassende Echtzeitanalysen nutzen.

94 Prozent der 500 größten Unternehmen weltweit sind Kunden von SAP. Viele von ihnen verlassen sich auf SAP ERP und setzen SAP ECC oder S/4HANA zur Unterstützung ihrer kritischen Geschäftsprozesse ein. Um Umsätze zu steigern, Risiken zu minimieren und Kosten zu senken, ist die zeitnahe Analyse von Daten für Unternehmen immer wichtiger. Dazu ist es notwendig, Unternehmensdaten aus mehreren Quellen, unter anderem SAP, in cloudbasierten Analysesystemen, Data Warehouses und Data Lakes zusammenzuführen. Der Zugriff auf SAP-Daten ist in der Regel komplex, kostspielig und ressourcenintensiv.

HVR bietet eine kostengünstige und einfache Lösung für die Extraktion von Daten, die SAP-Daten kontinuierlich und in Echtzeit erfasst. Unternehmen können ihre Daten aus SAP-Anwendungen nahtlos in cloudbasierte Plattformen integrieren und erhalten so tiefe geschäftliche Einblicke und Analysen in Echtzeit.

Kunden profitieren von den folgenden Features:

– SAP Unpack: Bietet Transparenz für die Cluster-, Pool- und Langtexttabellen von SAP ECC- ohne zusätzlichen Speicherbedarf auf der SAP-Quelle – und beschleunigt die Tabellenreplikation.

– SAP AppConnect: Ermöglicht Kunden die Nutzung der CDC-Technologie (Change Data Capture) von HVR: eine protokollbasierte Erfassung von Änderungsdaten ohne direkten Zugriff auf die Anwendungsdatenbank zur Einhaltung von SAP-Lizenzen oder Unternehmensrichtlinien.

– SAP Table Explore: Vereinfacht die Auswahl relevanter Quelltabellen für die Replikation für SAP-Funktionskomponenten wie Finance, Sales & Distribution oder Plant Maintenance.

Wesentliche Vorteile sind außerdem die Integration des SAP-Dictionary, die einzigartige protokollbasierte Change Data Capture (CDC)-Technologie von HVR für SAP ERP und SAP S/4HANA, sowie die verteilte Architektur von HVR.

“Angesichts der 17.000 Kunden von SAP S/4HANA freut sich HVR, seine Partnerschaft mit SAP weiter auszubauen. Unternehmen können jetzt Echtzeitdaten für geschäftskritische Entscheidungen heranziehen”, so Edwin Commandeur, Managing Consultant und SAP-Experte bei HVR. “Ungeachtet anspruchsvoller Datenmodelle und Lizenzbeschränkungen ist es Kunden möglich, nahtlos und sicher auf ihre Daten zuzugreifen. Diese Erweiterung vereinfacht die Replikation von SAP-Daten erheblich, ohne den Transaktionsprozess von SAP zu verlangsamen.”

Die HVR-Plattform ist ein zuverlässiger, sicherer und skalierbarer Weg zur schnellen und effizienten Integration großer Datenmengen in komplexen Umgebungen und ermöglicht Datenaktualisierungen, -zugriff und -analysen in Echtzeit. HVR unterstützt die Bereitstellung auf den drei wichtigsten Cloud-Plattformen – AWS, Azure, und Google Cloud – mit Snowflake als bevorzugtem Partner. Die Daten werden von allen gängigen Datenplattformen, einschließlich SAP, repliziert und validiert. So wird sichergestellt, dass die übermittelten Daten korrekt sind und den wichtigsten Interessengruppen in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden.

Über HVR

HVR, ein Fivetran-Unternehmen, bietet eine Echtzeit-Cloud-Datenreplikationslösung und unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Dateninfrastruktur. Führende internationale Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen setzen auf HVR, um ihre Herausforderungen bei der Echtzeit-Datenintegration zu bewältigen, und ihr Business zu transformieren.

Fivetran hat HVR im Oktober 2021 übernommen. Fivetran ist der führende Anbieter für automatisierte Datenintegration. Das Unternehmen bietet eine vollautomatisierte, vollständig verwaltete Datenintegrationslösung an, die in wenigen Minuten eingerichtet ist. Durch vorkonfigurierte Konnektoren werden Daten automatisiert in normalisierten, analysebereiten Schemata an das Datawarehouse geliefert.

Gemeinsam automatisieren Fivetran und HVR komplexe Herausforderungen bei der Datenintegration für Unternehmen – Global Player ebenso wie Startups – indem sie die besten und modernsten SaaS-, On-Premise- und Virtual Private Cloud-Lösungen der Branche kombinieren. HVR hat seinen Sitz in San Francisco und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter fivetran.com oder hvr-software.com.

