Neu in der Apotheke ist die Hyarthril Gelenk- und Muskelcreme mit Cannabidiol (CBD) der Madaus-Lauscher GmbH in Bonn. Sie basiert auf einer hochwertigen Rezeptur und enthält ausgewählte Inhaltsstoffe in Pharmaqualität. Ein Bestandteil ist Cannabidiol. CBD wird wie THC (Tetrahydrocannabidiol) aus der Hanfpflanze gewonnen. Es löst aber im Gegensatz zu THC, das als Betäubungsmittel gilt, keinen Rausch aus und wirkt nicht auf das Nervensystem. “CBD werden bei äußerer Anwendung pflegende und hautregulierende Eigenschaften zugesprochen. Viele Anwender empfinden das beim Einreiben als sehr angenehm”, so Geschäftsführer Dr. Thomas Lauscher.

Die pflegende Wohlfühlcreme mit CBD, die für alle Hautpartien (außer Schleimhäuten) geeignet ist, ergänzt das Produkt-Duo Hyarthril Gelenkcreme wärmend und Hyarthril Gelenkhydrogel kühlend; beide seit 2019 erfolgreich auf dem Markt. Alle drei Präparate enthalten das in der Orthopädie vielseitig eingesetzte Hyaluron sowie das weniger bekannte N-Acetyl-D-Glucosamin. Letzteres hat Einfluss auf das Knorpelgewebe und seine Elastizität. Beide in Hyarthril-Produkten eingesetzten Stoffe werden vegan, also ohne tierische Bestandteile, hergestellt. Außerdem ist die gesamte Wohlfühlserie für Fingergelenke, Ellenbogen oder auch Knie und angrenzende Muskelpartien frei von chemisch-synthetischen Antirheumatika.

Durch ihre cremige bzw. gelartige Beschaffenheit sind alle Hyarthril-Produkte gut für die Massage geeignet. Sie unterstützen ihre durchblutungsfördernde Wirkung auf die muskuläre Umgebung der Gelenkkapseln sowie Entspannung und Wohlbefinden. Sie sind sehr sparsam im Verbrauch. Die Test-Einheiten mit 50 ml sind erhältlich in Apotheken oder unter 0228 42 99 443 sowie per E-Mail info@madaus-lauscher.de für je 17,40 Euro inkl. MwSt. zu bestellen.

Verbrauchertipps zu CBD

1. Achten Sie darauf, dass wirklich Cannabidiol (abgekürzt: CBD) im Produkt enthalten ist und nicht nur Hanföl.

2. Prüfen Sie anhand von Beipackzettel oder Verpackung, wieviel CBD wirklich im Produkt steckt. Häufig wird irreführend auf der Verpackung der Inhalt einer zehnprozentigen Lösung Cannabidiol beworben, obwohl in Wirklichkeit nur eine unbestimmte Menge einer zehnprozentigen Lösung enthalten ist. CBD ist ein teurer Inhaltsstoff. 1 Gramm CBD kostet ca. 100,- Euro.

3. Wenn Sie bei einem Produkt mit CBD Zweifel haben, kontaktieren Sie den Hersteller, um nähere Auskünfte über den Gehalt zu bekommen.

Die Madaus & Lauscher GmbH, Bonn, entwickelt und produziert Gesundheitsprodukte. Einen Schwerpunkt bilden Präparate für die Altersfitness, die dem Alterssyndrom Frailty mit Auswirkungen wie Muskelschwäche, Gangunsicherheit und Vergesslichkeit – verbunden mit Bewegung – vorbeugen sollen. Dr. Thomas Lauscher und Dr. Andreas Madaus haben das Unternehmen 2016 gegründet; die beiden Pharmazeuten befassen sich seit mehr als dreißig Jahren mit Arzneimitteln. In ihrem Unternehmen entwickeln sie nach aktuellem Forschungsstand Präparate, die dazu beitragen, die körperliche und geistige Konstitution von Menschen ab 50plus langfristig zu erhalten oder zu verbessern.

