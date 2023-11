Hybrid-Events sind wieder aktuell!

Bei DRONEREMOTE steuern Sie per Browser-Interface am PC, Notebook oder Tablet eine echte Drohne durch eine leuchtende Race-Arena in Krefeld.

Die Corona-Zahlen steigen, Atemwegserkrankungen sind jahreszeitlich bedingt wieder auf dem Vormarsch und die ersten Präsenz-Veranstaltungen stehen bereits auf der Kippe.

Wer jetzt noch schnell ein spannendes und preiswertes Hybrid-Format für die Weihnachtsfeier oder das nächste Kick-Off Event ohne gesundheitliche Risiken sucht, ist bei DRONEREMOTE goldrichtig.

Denn hier bietet die dronevent GmbH aus Krefeld bereits ab 29 EUR/P (netto) spannende Drohnenrennen für Teams, die aus dem Homeoffice oder dem Büro echten Flugspaß mit Ihren Kolleg*innen erleben wollen.

Bei DRONEREMOTE steuern Sie per Browser-Interface am PC, Notebook oder Tablet eine echte Drohne durch eine leuchtende Race-Arena in Krefeld. Bis zu vier Drohnen können parallel mit Live-Video über’s Internet ins Rennen geschickt werden. Zusätzlich kann der gesamte Track per Livestream beobachtet werden.

Da die Steuerung geteilt werden kann, sind für jede Drohne auch zwei Pilot*innen möglich – also echtes Teambuilding im Netz. Die Moderation und Kommunikation erfolgt parallel über ein Videokonferenztool wie Teams, Meet oder Jitsi.

Probieren Sie es aus und reservieren sich noch schnell Ihren Wunschtermin!

Eckdaten:

– Bis zu 4 Drohnen, bis zu 8 Personen gleichzeitig, für 4-40 Teilnehmer

– Livestream der Drohnenkameras, 2 Webcams, 360 Grad Video vom Track optional

– 50m Race-Parcours mit 10 Hindernissen, Nebel- und Windmaschine

– Live-Coaching und Rennleitung über parallele Videokonferenz

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie hier:

DRONEREMOTE – Echte Drohnen fliegen am PC

Die dronevent GmbH ist ein innovatives Event-Unternehmen, das sich auf Veranstaltungen mit Drohnen und UAVs spezialisiert hat. Wir führen spannende Wettbewerbe, Team-Events und Challenges mit Drohnen für jedermann durch.

Dabei benötigen die Teilnehmer keinerlei Vorkenntnisse. Ob Fliegen im Geschicklichkeits-Parcours, Teamflug mit dem Steuerkreuz, FPV-Race mit Videobrille, Drohnenbau-Workshop oder ein hybrides Online-Race aus dem Homeoffice – bei dronevent ist der Flugspaß garantiert!

