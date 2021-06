Live & virtuell – hybride Events als neuer Standard in der B2B-Event-Branche

Am 17. Juni findet im Rahmen der DiMarEx, der virtuellen Digitalen Marketing Messe, die Veranstaltung “Live & virtuell – hybride Events als neuer Standard in der B2B-Event-Branche” statt. Das Event beginnt ab 16 Uhr und ist kostenfrei als Livestream auf der Website der DiMarEx verfügbar.

In absehbarer Zeit wird es wieder Möglichkeiten geben, sich für Veranstaltungen wieder uneingeschränkt physisch zu treffen. Doch ist es sinnvoll, dass Events dann wieder gestaltet werden wie in der Zeit vor der Pandemie? Erfahrungswerte aus einem Jahr der Online-Veranstaltungen haben gezeigt, dass der virtuelle Raum auch Möglichkeiten und Vorteile mit sich bringen kann, welche klassische Präsenzevents nicht bieten können.

In der Veranstaltung zeigt Nadia Jager, Sales- & Projektmanagerin Digitale Events bei Bechtle GmbH IT-Systemhaus Solingen, anhand von konkreten Beispielen, wie hybride Events in der Zeit nach der Pandemie gestaltet werden können. Es wird thematisiert welche Vor- und Nachteile sich ergeben können, welche interaktive und aktivierenden Elemente sich anbieten um Besucher zu begeistern und welchen Stellenwert virtuelle Messeplattformen somit zukünftig haben werden.

Weiter Informationen zum Event oder der Digitalen Marketing Messe DiMarEx finden Sie im Internet unter https://dimarex.de/.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

