Hygiene-Griffschutz für Einkaufs- und Gepäckwagen.

Hygiene im LEH, an Flughäfen und Bahnhöfen.

Hygiene und Schutzmaßnahmen sind dort besonders wichtig, wo sich viele Menschen begegnen und eine hohe Kontaktzahl entsteht. Das gilt im Besonderen für den Lebensmittel-Einzelhandel, für Discounter und Supermärkte, für Flughäfen und Bahnhöfe. Ein Infektionshotspot ist der Einkaufs- oder Gepäckwagen und hier dessen Griff. Beide gehen durch viele Hände und bilden damit eine Hygieneschwachstelle, weil zu selten oder gar nicht gereinigt. Folglich werden krankmachende Keime aller Art fleißig durch den Supermarkt, befördert und landen schließlich nach erfolgtem Einkauf zuhause bei den Kunden im Kühlschrank oder bei Familie, Freunden und Bekannten. Gleiches gilt für alle Reisenden per Bahn oder Flugzeug. Alternative Lösungen wie Einmal-Handschuhe oder manuelles Desinfizieren der Einkaufs- oder Gepäckwagen sind eine aufwendige und wenig optimale Lösung für die Sicherheit der Kunden. Abhilfe schafft ein Hygiene-Konzept der Krifeler Firma Offsetdruck Ockel GmbH. Eine Schutzhülle aus recyclebarer Pappe umschließt den Griff des Einkaufs- oder Gepäckwagens und verhindert so den direkten Kontakt zum vorherigen Kunden oder Reisenden. Nach einmaligem Gebrauch wird der Pappgriff ins Altpapier entsorgt und dem Wertstoffkreislauf erneut zugeführt. Zudem fungiert der Griffschutz im Zweitnutzen als optimaler und günstiger Werbeträger. Erhältlich für alle gängigen Einkaufs- und Gepäckwagen. Mehr Infos finden Sie unter www.ockeldruck.de

Seit mehr als 5 Jahrzehnten ist die Offsetdruck Ockel GmbH in Kriftel eine Referenz für hohe Qualität, Termintreue, große Flexibilität und Einfallsreichtum. So vielfältig wie die Wünsche unserer Kunden, so umfangreich ist unsere Produktpalette: Ob Broschüren, Prospekte, Magazine, Geschäftsberichte, Plakate, komplexe Mailings, sowie aufwändig Veredeltes oder Displays, Digitaldruck, Stanzen, Laserstanzen – Ihr Produkt ist bei uns in den besten Händen.

