Hygiene-Shop für Desinfektionsmittel und Ozongeräte

Hand- und Flächendesinfektion

Die Firma my Sarg-Design UG / Welt-Bestattung aus Würzburg hat in der schweren Zeit der Corona-Krise in ihrem Online Shop, neben Hände- und Flächendesinfektionsmittel, auch Ozongeneratoren verfügbar.

Der Online Shop ist für Unternehmen und Privatpersonen eine Top Adresse.

Alle Artikel gibt es solange der Vorrat reicht. Die Bestellungen werden chronologisch bearbeitet, damit niemand bevorzugt wird.

Das Desinfektionsmittel – hergestellt nach WHO-Richtlinien – stammt von einem Hersteller, der exklusiv für my Sarg-Design UG / Welt-Bestattung produziert.

Aus diesem Grund sind sie aktuell noch in der Lage, neben Schutzmasken und Hygieneartikeln auch noch Desinfektionsmittel zu liefern.

my Sarg-Design UG / Welt-Bestattung möchte sich nicht an der momentanen Situation bereichern, sondern helfen.

Hamsterkäufe werden nicht toleriert.

Dabei gilt folgende Regel: Nur 3 Stück pro Artikel je Bestellung.

Leider werden neben der Knappheit von Ethanol, die Plastikflaschen und Kanister im Einkauf teurer.

Es ist deutlich schwieriger an die benötigten Rohstoffe zu kommen.

Wie lange noch unter dem aktuellen Marktpreis geliefert werden kann, ist nicht sicher.

Die Preise werden nach der Corona-Krise nach unten korrigiert, sofern die Rohstoffpreise wieder sinken.

Bislang wurde einiges an Material an Bedürftige, private Pfleger von Familienmitgliedern, Ärzte, Alten- und Pflegeheime in der Region gespendet.

Der Reinerlös aus dem Online-Shop kommt verschiedenen gemeinnützigen Organisationen aus Würzburg zugute.

Firmen, die noch Bestände an Schutzhandschuhen oder Desinfektionsmittel haben, können sich ebenfalls auf der Webseite melden und mit einer Spende Gutes tun.

Sehr gefragt sind dieser Tage die Ozongeneratoren, die im Shop angeboten werden.

Diese entfernen verschiedenste Gerüche, wie z.B. Nikotin-, Tier-, Verwesungs-, Brand- und Schimmelgerüche.

Kommunen nutzen ebenfalls Ozongeräte, um Mitarbeiter zu schützen.

Deren Fahrzeuge werden von verschiedenen Angestellten gefahren.

Im Auto reicht es aus, wenn das Ozongerät 45 Minuten läuft. Dadurch werden alle Viren und Bakterien beseitigt.

In Alten- und Pflegeheimen sowie Arztpraxen, wo bekanntermaßen mehrere Menschen zusammenkommen, ist der Schutz für Mitarbeiter und Kunden vor einer Infektionskrankheit ebenfalls wichtig.

Ein Ozongenerator erzeugt aus dem Sauerstoff in der Luft durch Zufuhr elektrischer Energie Ozon (O3). Durch diesen Oxidationsvorgang werden Gerüche, Viren und Bakterien vernichtet.

Zurück bleiben Sauerstoff, CO und weitere ungefährliche Gase.

Durch diesen Vorgang werden Viren, Bakterien und Sporen gespaltet und somit eliminiert.

Die Ozongeneratoren werden seit Jahren erfolgreich von den Tatortreinigern des Bestattungsinstituts Welt-Bestattung aus Würzburg eingesetzt. Dort ist man mit den Ergebnissen absolut zufrieden und empfiehlt Geräte zu 100 Prozent weiter.

Mehr Informationen zu diesen Themen unter

www.welt-bestattung.de

oder direkt im Shop unter

www.virus-corona.de

