Hyland gibt die Verfügbarkeit von Hyland Experience Automate bekannt

Der Service ist ein weiterer Schritt in Richtung intelligenter Content-Automatisierung und einer der ersten, der über die cloudbasierte Content-Plattform Hyland Experience verfügbar ist

BERLIN – April 23, 2024 – Hyland, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Content-Lösungen gibt die sofortige Verfügbarkeit von Hyland Experience Automate (Hx Automate) bekannt. Hx Automate ist einer der ersten Services, die über Hyland Experience (Hx), die cloudnative NextGen-Content-Plattform des Unternehmens, verfügbar sind. Hyland Experience nutzt KI und modernste Funktionalitäten, um Unternehmen dabei zu unterstützen, content-basierte Prozesse intelligent zu automatisieren, tiefere Einblicke zu gewinnen und die Time-to-Market zu beschleunigen.

Hx Automate wird zusammen mit dem in Kürze erscheinenden Hyland Experience Insight (Hx Insight) Unternehmen eine umfassende intelligente Content-Automatisierung ermöglichen und die Art und Weise verändern, wie sie künstliche Intelligenz im Content- und Prozessmanagement nutzen. Hx Automate steigert die Effizienz, indem es Workflows rationalisiert und eine vollständige Ende-zu-Ende-Automatisierung ermöglicht.

Der neue Service ist mit den bestehenden Hyland-Plattformen Alfresco, OnBase, Nuxeo und Perceptive Content, kompatibel und ermöglicht es Kunden, die neuesten Innovationen von Hyland Experience zu nutzen und gleichzeitig den Wert ihrer aktuellen Lösungen zu maximieren.

„Die Menge an Inhalten, die Unternehmen verarbeiten, ist gigantisch und hat sich zu einer komplexen Herausforderung entwickelt, die die operative Geschwindigkeit und Effektivität einschränkt. Letztlich wirkt sie sich sowohl auf die Experience der Mitarbeitenden als auch die der Kundinnen und Kunden aus“, so Leonard Kim, Chief Product Officer von Hyland. „Hyland Experience Automate bietet unseren Kunden starke Automatisierungs- und Orchestrierungsfunktionen und ermöglicht es ihnen, große Mengen an Inhalten in intelligente Inhalte zu verwandeln, die sie dann produktiv nutzen können.“

Zu den Automatisierungsfunktionalitäten gehören:

– Nutzung intelligenter Services durch den Einsatz modernster Technologien, wie großer Sprachmodelle (LLMs) und Data Extraction Tools zur Anreicherung und Kontextualisierung digitaler Assets

– Integration mit wichtigen Geschäftsplattformen durch eine einfache Verbindung mit geschäftskritischen Services wie Salesforce, Workday und SAP, um einen kohärenten Betriebsablauf zu gewährleisten

– Intuitive Low-Code-Tools zur Entwicklung benutzerdefinierter Formulare und Anwendungen für benutzergesteuerter Innovation und die Förderung einer Kultur der Kreativität und Problemlösung

Hx Automate kann branchenübergreifend in Bereichen eingesetzt werden, in denen der Automatisierungsbedarf wächst. Beispiele hierfür sind:

– Einheitliche Sicht auf Schadensprüfungsprozesse in der Versicherungsbranche mit Echtzeit-Synchronisierung und Zugriff auf wichtige Daten, um die Absprungrate zu senken und umsatzsteigernde Prozesse zu optimieren

– Vollständige Integration mit Hochschulinformationssystemen, um den Austausch von Dokumenten und Freigaben zu erleichtern und Zulassungsentscheidungen und andere hochschulbezogene Prozesse zu beschleunigen

„Der regelrechte Wildwuchs von Inhalten über so viele unterschiedliche Quellen innerhalb eines Unternehmens oder Organisation hinweg, hat dazu geführt, dass Tausende von Stunden mit Suchen, Zusammenfassen, Ableiten und Extrapolieren verbracht werden“, so Kim. „Unsere Kunden suchen nach Möglichkeiten, diese zeitraubenden Prozesse zu automatisieren und zu optimieren. Und genau hier wird Hx Automate einen großen Einfluss haben. Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung und unseren Best Practices sind wir in der Lage, mit Hyland Experience Lösungen und Services der nächsten Generation bereitzustellen, die die Effizienz und Produktivität unserer Kunden auf Jahre hinaus revolutionieren werden.“

Im Juli wird Hyland Experience Insight (Hx Insight) zunächst für ausgewählte Hyland Alfresco-Kunden verfügbar sein. Die innovative Lösung nutzt die Synergien zwischen KI, Inhalten, Prozessen und Daten, um Unternehmensinhalte zu verwalten und nutzbar zu machen.

Hx Insight arbeitet mit den Hyland Enterprise-Content-Plattformen zusammen und leitet aus den Informationen in Dokumenten präzise Erkenntnisse ab. So können Unternehmen ihre Effizienz steigern und die Entscheidungsfindung beschleunigen.

Mehr über das Portfolio intelligenter Content-Lösungen von Hyland unter Hyland.com/de

Über Hyland

Hyland bietet branchenführende Technologie-Plattformen und ermöglicht es seinen Kunden, Menschen und Inhalte effizient für bessere digitale Erfahrungen verbinden. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland, um Inhalte, Daten und Prozesse nahtlos zu integrieren und Interaktionen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

