Hyland schließt Akquisition von Blockchain-Lösungsanbieter Learning Machine erfolgreich ab

Berlin, 13. Februar 2020 – Hyland, ein führender Anbieter von Content Services für Unternehmen weltweit, gibt die Akquisition von Learning Machine, einem Innovator im Bereich Blockchain-basierter Lösungen für die Authentifizierung digitaler Leistungs- und Qualifikationsnachweise bekannt. Die Übernahme erfolgte am 1. Februar 2020.

Learning Machine ist ein Vorreiter bei der Nutzung von Blockchain-Technologie zur Überprüfung von Dokumenten und Inhalten auf Echtheit und Gültigkeit. Die Lösung erleichtert die Erstellung und den Austausch von digitalen Dokumenten und Zertifikaten, die mithilfe einer Blockchain gesichert sind. Mit dem Learning-Machine-Issuing-System kann jede Organisation digitale Nachweise und Zertifikate einfach gestalten, Empfängerdaten importieren, Belege ausstellen und über deren gesamten Lebenszyklus hinweg verwalten. Das System ermöglicht Regierungen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen die Erstellung von Blockchain-Dokumenten in beliebigem Umfang und unter Verwendung einer Blockchain ihrer Wahl.

Eine der am weitesten verbreiteten Anwendungen der Technologie von Learning Machine ist die Ausstellung von digital geschützten Abschlusszeugnissen und Transcripts von und für Hochschulen. Über 900 dieser Einrichtungen nutzen bereits die Content-Services-Plattform von Hyland. Diese Kunden profitieren zukünftig auch von Learning Machine und der Möglichkeit, authentifizierte Inhalte zu teilen und zu erstellen, deren Echtheit und Gültigkeit belegt wurde. Darüber hinaus freut sich Hyland darauf, das Roll-out der Lösungen von Learning Machine auch in vertikalen Märkten und Regionen zu beschleunigen, in denen Hyland bereits gut positioniert ist, um Organisationen dabei zu unterstützen, ihren Stakeholdern eine noch bessere Experience zu bieten.

Hyland wird die Blockchain-Technologie in seine bestehenden Plattformangebote integrieren und gleichzeitig alle aktuellen Lösungen und Kunden von Learning Machine weiterhin unterstützen.

Weitere Informationen zu Hyland und seiner führenden Content-Services-Plattform finden Sie unter Hyland.com/de-de.

Weitere Informationen zu den Blockchain-basierten Lösungen von Learning Machine finden Sie unter LearningMachine.com.

Zitate:

„Diese Akquisition ist ein wichtiger Schritt in Richtung unseres Ziels, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Organisationen vertrauliche Dokumente elektronisch austauschen“, so Bill Priemer, Präsident und CEO von Hyland. „Die Ergänzung der Content-Services-Plattform von Hyland durch die digitalen Credentialing-Lösungen von Learning Machine wird es unseren Kunden ermöglichen, digitale Dokumente zu erstellen und zu verwalten, die sowohl leicht mit anderen zu teilen als auch sofort überprüfbar sind.“

„Der Einsatz der Blockchain-Technologie für die Überprüfung digitaler Zertifikate und Qualifikationsnachweise ist zu einer immer dringlicheren Notwendigkeit geworden, da Regierungen, Bildungseinrichtungen und Organisationen versuchen, Betrug zu bekämpfen, Risiken zu minimieren und den Verwaltungsaufwand zu verringern, der mit dem Austausch von Inhalten verbunden ist“, so Chris Jagers, CEO von Learning Machine. „Diese Akquisition schafft einen erheblichen Mehrwert für die Kunden von Learning Machine, die von Hylands vollster Unterstützung und Partnerschaft profitieren werden.“

Über Hyland

Hyland ist ein führender Anbieter von Content Services, der es Tausenden von Organisationen ermöglicht, ihren Kunden und Partnern eine bessere Experience zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

