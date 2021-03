Hyland treibt SaaS-Wachstum in der DACH-Region voran: Neues Rechenzentrum in Frankfurt

Neuer Standort bietet vielfältige Optionen für Cloud-Kunden

München – 03. März 2021 – Hyland, ein führender Anbieter von Content Services, hat sein Netzwerk an Rechenzentren um einen weiteren Standort in Frankfurt am Main erweitert. Das Unternehmen mit mehr als 17 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung sicherer Cloud-Lösungen unterstützt seine wachsende Kundenbasis in der DACH- und EMEA-Region mit Content Services aus der Hyland Cloud. Das Frankfurter Rechenzentrum bietet Hyland-Kunden neben dem Standort in Amsterdam einen zusätzlichen Standort innerhalb der Europäischen Union zur Replikation und Sicherung ihrer Daten.

Mit den Cloud Content Services von Hyland haben Unternehmen jederzeit und von überall einen sicheren und skalierbaren Zugang zu ihren Daten und Informationen. Das ist entscheidend, um Remote-Mitarbeitende optimal zu unterstützen und produktives und effizientes Arbeiten zu ermöglichen.

“Hyland hat es sich von Anfang an zur Aufgabe gemacht, hochsichere und konfigurierbare Anwendungen anzubieten, die sich optimal auf die spezifischen Anforderungen jedes einzelnen Kunden zuschneiden lassen. Eine Multi-Cloud-Struktur bietet die nötige Flexibilität und Agilität, um maximal von den Vorteilen der Cloud zu profitieren”, so Heinz Wietfeld, Regional Manager bei Hyland. “Mit unserem neuen strategischen Rechenzentrumsstandort unterstützen wir unsere wachsende Kundenbasis in EMEA, die immer stärker auf Cloud-Lösungen setzt, um ihren steigenden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.”

Weltweit nutzen bereits mehr als 1175 Unternehmen in 29 Ländern SaaS-Angebote in der Hyland Cloud. Die privat gemanagte Cloud wird kontinuierlich konfiguriert und gewartet, erfüllt strengste ISO-Richtlinien und unterliegt regelmäßigen Audits für ein Höchstmaß an Sicherheit.

Weitere Informationen unter Hyland.com/Cloud.

Über Hyland

Hyland ist ein führender Anbieter von Content Services, der es Tausenden von Organisationen ermöglicht, ihren Kunden und Partnern eine bessere Experience zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

Firmenkontakt

Hyland

Megan Larsen

— —

— —

000

megan.larsen@hyland.com

http://hyland.com/de

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications GmbH

Sarah Schumm

Prinzregentenstraße 89

81675 München

089 417761-17

Hyland@Lucyturpin.com

http://www.lucyturpin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.