Hypothek für Off-Plan Immobilien

Können Expats in Dubai OFF-Plan-Immobilien mit einer Hypothek kaufen?

Der Kauf einer nicht geplanten Immobilie in Dubai hat mehrere Vorteile. Wenn sie so schnell wie möglich erworben werden, ist der Preis in der Regel viel niedriger. Immobilien ohne Bauplan erleichtern Menschen mit knappem Budget den Einstieg in den Wohnungsmarkt und ermöglichen es Investoren, ihre Rendite zu maximieren. Trotz der enormen Beliebtheit ist die Finanzierung eine Komponente des Kaufs einer nicht geplanten Immobilie, bei der sich die meisten Käufer unsicher sind.

Kann ich eine Hypothek für eine nicht geplante Immobilie aufnehmen?

Ja. Natürlich können Käufer der meisten nicht geplanten Immobilien in Dubai eine Hypothek erhalten. Wie bei jeder Hypothek müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden; diese sind jedoch im Allgemeinen leicht zu erfüllen und mit denen für ein fertiges Haus vergleichbar.

Off-Plan Immobilien in Dubai kaufen

Wie viel Geld ist für den Kauf einer nicht geplanten Immobilie erforderlich?

Die Höhe des Darlehens, das Sie für den Kauf einer nicht geplanten Immobilie aufnehmen können, hängt vom aktuellen Wert der Immobilie ab. Dies ist der Beleihungsauslauf (LTV). Unabhängig davon, ob Sie Staatsbürger sind oder im Ausland leben, liegt der Beleihungssatz für alle nicht geplanten Immobilien bei 50 %.

Wenn Sie also ein Grundstück zum aktuellen Preis von 1 Mio. AED kaufen möchten, müssen Sie zunächst 500.000 AED aufbringen, um ein Darlehen zu erhalten.

Wenn Sie jedoch glauben, dass es schwierig sein wird, 50 % des Immobilienwerts aufzubringen, sollten Sie nicht auf diese Weise vorgehen. Es gibt andere Erschließungsfirmen mit attraktiveren Angeboten, die Investoren und sogar Erstkäufer anlocken.

Wie viel Geld kann ich für eine nicht geplante Immobilie leihen?

Wie den meisten Käufern bekannt ist, liegt der maximale Beleihungssatz für ein fertiges Haus bei 80 %.

Das bedeutet im Wesentlichen, dass die Bank bei einem Immobilienerwerb für z. B. 1.000.000 $ nur bis zu 80 % dieses Betrags, also 800.000 $, beleihen kann.

Die maximale Beleihungsquote für einen außerplanmäßigen Kauf beträgt 50 %. Dieser Prozentsatz gilt für Einwohner und Nicht-Einwohner der VAE sowie für Staatsangehörige der VAE. Wie in der vorherigen Abbildung wird die Bank nur bis zu 500.000 für eine Immobilie im Wert von 1.000.000 $ oder 50 % des Kaufpreises verleihen.

Welche Banken finanzieren den Kauf einer nicht geplanten Immobilie?

Beim Kauf einer nicht geplanten Immobilie sind die Möglichkeiten etwas eingeschränkter als beim Kauf einer fertigen Immobilie, bei dem der Käufer im Grunde jede Bank zur Finanzierung nutzen kann.

Das liegt daran, dass nicht alle Banken Finanzierungen für den Kauf von nicht geplanten Immobilien anbieten, und wenn sie dies tun, sind sie sehr wählerisch, welche Projekte sie tatsächlich finanzieren. Im Allgemeinen vergeben die Banken nur Hypothekendarlehen für Häuser, die von Bauträgern wie DP und Emaar Properties gebaut werden. Gelegentlich genehmigen sie jedoch auch Darlehen für Projekte bestimmter privater Bauträger, so dass in diesen Fällen nicht alles verloren ist.

Fallen Kosten an?

Für nicht geplante Häuser fallen nach wie vor Gebühren an, aber die Bauträger suchen ständig nach Möglichkeiten, die Transaktion verlockender zu gestalten, um Investoren anzuziehen. Viele Bauträger bieten an, einen Teil der DLD-Grundstücksregistrierungsgebühr zu zahlen, um Kunden zu locken.

Häufig zahlen die Bauträger den gesamten Betrag, der 4 % des Immobilienwerts entspricht. Durch die Zahlung der Gebühr kann Ihr Bauträger Ihnen beispielsweise bis zu 40.000 AED für eine Immobilie im Wert von 1 Million AED sparen. Für die Ausstellung eines Oqood-Zertifikats, das bestätigt, dass die Immobilie auf Ihren Namen eingetragen ist, müssen Sie weiterhin bis zu 5250 AED an die RERA zahlen.

Können Sie eine Hypothek aufnehmen und gleichzeitig Eigenkapital freisetzen?

Sie haben die Möglichkeit, sowohl einen Kredit aufzunehmen als auch Eigenkapital für Ihr Haus freizugeben. Um diese Vereinbarung vollständig auszuarbeiten, benötigen Sie jedoch die Unterstützung eines Hypothekenmaklers.

Sie können die letzte Zahlung, die Sie dem Bauträger bei der Übergabe schulden, durch die Freigabe des Eigenkapitals und die Aufnahme einer Hypothek begleichen. Dann haben Sie das Geld, das Sie brauchen, um in weitere Immobilien zu investieren oder andere Verpflichtungen zu begleichen.

Der Hypothekenzins und die Höhe des freizugebenden Eigenkapitals hängen von einer Reihe von Variablen ab. Wenn diese Option für Sie interessant ist, sollten Sie sich mit Expat Mortgage in Verbindung setzen, damit man Ihnen bei diesem Prozess behilflich sein kann.

Wie erhält man eine Genehmigung für eine außerplanmäßige Hypothek?

In vielerlei Hinsicht ist die Genehmigung einer Hypothek für eine nicht geplante Immobilie ähnlich wie die Genehmigung für eine fertige Immobilie. Die Bank wird anhand ihrer Standardbewertungskriterien entscheiden, ob sie einen Kredit vergibt, vorausgesetzt, der Bauträger steht auf ihrer Liste der zugelassenen Bauträger. Die Voraussetzungen für die Vergabe eines Kredits sind ähnlich wie bei einer Hypothek für ein fertiges Grundstück und können sich von Bank zu Bank unterscheiden.

Abgesehen davon ist die Aufnahme einer Hypothek für eine Immobilie abseits der ausgetretenen Pfade wie bei jeder anderen Hypothek. Als Auswanderer benötigen Sie:

– Eine Fotokopie Ihres Reisepasses

– Eine Kopie Ihrer Aufenthaltsgenehmigung für die VAE und Ihre derzeitige Adresse

– Finanzielle Unterlagen wie Kontoauszüge und Gehaltsabrechnungen

Sie können Ihre Chancen auf eine Zusage erhöhen, indem Sie:

– den Überblick über Ihre Konten behalten

– Ihre Kreditkartensalden niedrig halten

– Unterstützung durch einen Hypothekenmakler anfordern

Apartment Dubai kaufen

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

