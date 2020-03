HYTORC erweitert Kooperation mit Brand+Image

Dießen am Ammersee, 3. März 2020. HYTORC ist der weltweit führende Anbieter von hydraulischer, pneumatischer und elektrischer Verschraubungstechnik. Die beiden deutschen Vertriebspartner HYTORC Barbarino und Kilp GmbH und HYTORC Seis GmbH stärken nun ihre Öffentlichkeitsarbeit und bündeln ihre Kommunikation bei der Agentur Brand+Image (B+I).

HYTORC Barbarino und Kilp vertraut seit langem auf B+I. Bei der auf Tech-Unternehmen spezialisierten Kommunikationsagentur ist über viele Jahre ein tiefes Verständnis für die hochentwickelten HYTORC-Produkte und die spezifischen Informationsbedürfnisse der anspruchsvollen Fachklientel gewachsen. “Die Kommunikationsstrategien von Brand+Image wirken, die Maßnahmen sind erfolgreich, die Marke HYTORC prosperiert in Deutschland. Hinter den Kulissen arbeiten HYTORC Barbarino und Kilp und HYTORC Seis seit jeher eng zusammen. Nun tragen wir unsere Stärken offensiv nach außen und perfektionieren unseren öffentlichen Auftritt”, kommentiert Andreas Wanke, Geschäftsführer von HYTORC Seis, seine Entscheidung, Brand+Image als neuen Partner zu wählen.

Von Print bis persönlich

Für den Kunden HYTORC bespielt B+I sämtliche Informationskanäle. Ein im Corporate Design durchkomponiertes Kundenmagazin sowie fachkundig verfasste und gezielt platzierte Pressetexte zählen ebenso zu den Leistungen wie die Erstellung von regelmäßigen Newslettern oder Unterstützung beim Unternehmensauftritt in sozialen Netzwerken. Die Organisation von Kundenevents und Messeauftritten sowie professionelle Interviewschulungen komplettieren das Spektrum von B+I in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. “Seit vielen Jahren steuert Brand+Image unsere Außenkommunikation. Gemeinsam verfolgen wir äußerst erfolgreich klar definierte Ziele. Hier nun HYTORC Seis mit im Boot zu haben, begrüße ich sehr. Von der Bündelung der Botschaften der zwei deutschen HYTORC-Vertriebspartner werden beide Unternehmen und vor allem auch die HYTORC-Anwender profitieren”, sagt Patrick Junkers, Geschäftsführer von Barbarino und Kilp GmbH – HYTORC.

Den Kundennutzen im Fokus

Die branchenspezifischen Schwerpunkte von HYTORC Barbarino und Kilp und HYTORC Seis variieren. Die im Herzen der Maschinenbau-Metropolregion München-Augsburg-Ingolstadt heimische HYTORC Barbarino und Kilp GmbH verfügt beispielsweise im Maschinen- und Anlagenbau oder im Infrastrukturbereich über ein unerreichtes Know-how in der Verschraubungstechnik. HYTORC Seis, die mit ihrer Vertriebsmannschaft ganz Nordrhein-Westfalen abdecken, hat einen Schwerpunkt in den Bereichen Chemie und Petrochemie, Kraftwerke und Mining. Gemeinsam decken die beiden deutschen HYTORC-Vertriebspartner alle Industrien umfassend ab. Diese einmalige Reichhaltigkeit an wertvollem Spezialwissen im Bereich Verschraubung wird B+I zielgruppengerecht aufbereiten und multimedial verbreiten. “HYTORC ist Innovationstreiber in der Verschraubungstechnik und steht technologisch an der Spitze des Wettbewerbs. Unsere Themen sind komplex. Wir brauchen eine erstklassige Kommunikation, die den Nutzen unserer Produkte anschaulich macht. Mit Brand+Image haben wir dafür richtigen Agenturpartner”, so Junkers.

Über Brand+Image

Brand+Image bietet eine langjährige und fundierte Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation – insbesondere für Unternehmen aus den Branchen IT, High-Tech und Telekommunikation. Brand+Image arbeitet in einem Team von erfahrenen und seit Jahren miteinander vernetzten Journalisten, die für namhafte Publikationen schreiben und ein tiefes technisches Verständnis ebenso mitbringen, wie das Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge. Gemeinsam mit versierten Partner-Agenturen im In- und Ausland (z.B. Großbritannien oder Frankreich) bietet Brand+Image neben den klassischen PR-Aktivitäten auch die Erstellung von Image- und Produktbroschüren, Webseiten oder Newslettern.

Kontakt

Brand+Image

Timothy Göbel

Von-Eichendorff-Str. 41

86911 Dießen a.A.

08807 9475642

info@brandandimage.de

http://www.brandandimage.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.