IBM iX Digital Talks starten im März

Die IBM iX Agenturfamilie teilt ihre Expertise

Düsseldorf, 04.03.2021

Die IBM iX Digital Talks liefern Inspiration für das nächste digitale Projekt: Das 2020 erfolgreich etablierte virtuelle Eventformat der Agenturfamilie IBM iX geht von Montag bis Freitag, 15. bis 19. März, in die nächste Runde. Die Live-Webcasts zum Thema Digital Experience mit Best Practices aus unterschiedlichsten Branchen und einer Q&A Session im Anschluss finden jeweils um 11 und 16 Uhr direkt im Browser statt. Im Fokus: Strategien und konkrete Beispiele für eine erfolgreiche digitale Transformation.

Fünf Tage, neun Termine, ein Thema: Wie gelingt eine herausragende digitale Experience? Welche organisatorischen und technologischen Weichen müssen gestellt werden, um Kund:innen und Mitarbeitende zu begeistern? Fundierte Antworten auf diese Fragen liefern die nächsten IBM iX Digital Talks. Die digitalen Macher von IBM iX freuen sich bereits auf einen spannenden Austausch mit Partnern, Kunden und Interessenten.

Experience Management entscheidend für den Erfolg

Denn nur mit einem ganzheitlichen Experience Management, das alle Nutzer in den Blick nimmt, können Unternehmen sich im digitalen Wettbewerb durchsetzen. Einzigartige digitale Experiences sind heute die Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu bleiben. In den IBM iX Digital Talks werden zwei Themen am Tag behandelt, je eine Stunde, fünf Tage in Folge.

Der Startschuss fällt am Montag, 15. März, mit der Auftakt-Session “Wie man den gestiegenen Ansprüchen an digitale Services gerecht wird”: Good Experience is good Business. Dieser Leitsatz gilt stärker als je zuvor, denn Kund:innen und Mitarbeitende erwarten überzeugende digitale Angebote und Werkzeuge.

Agenturfamilie vereint breites digitales Know-how

Um dieses Ziel zu erreichen, liefern die digitalen Expert:innen der IBM iX Agenturfamilie unter dem Motto Deep Dive statt Hype ihre gebündelte digitale Expertise zu folgenden Themen: Die Analyse aktueller Marketing-Trends, die Diskussion der Relevanz von Customer Data Platforms, die Entwicklung maßgeschneiderter eCommerce-Architekturen oder die Gestaltung eines Arbeitsumfelds, das Fokussierung und digitale Innovation ermöglicht.

Eine Übersicht der aktuell anstehenden Themen findet sich online unter www.digital-talks.ibmix.de Dort können zudem die Aufzeichnungen aller bisherigen Talks abgerufen werden.

Über IBM iX: IBM iX ist eine der führenden Digitalagenturen weltweit. Wir begleiten die digitale Transformation von Organisationen, Unternehmen und Marken. Innovationskultur gepaart mit Design-Expertise und Technologiekompetenz machen uns zum starken Partner für digitales Business. Im deutschsprachigen Raum ist IBM iX mit 1.200 Experten präsent. Mehr unter www.ibmix.de

Firmenkontakt

ecx.io germany GmbH

Judith Rehage

Plange Mühle 1

40221 Düsseldorf

+49 211 417432 – 0

presseservice@ecx.io

http://www.ecx.io

Pressekontakt

ecx.io germany GmbH

Judith Rehage

Plange Mühle 1

40221 Düsseldorf

+49 211 417 432 66

judith.rehage@ecx.io

http://www.ecx.io