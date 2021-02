IBM-Studie: Erfolgreiche Unternehmen setzen nach COVID-19 auf Mitarbeiterwohlbefinden, Technologien und Partnerschaften

Ehningen, 02.02.21 – Seit mehr als 20 Jahren führt IBM in Zusammenarbeit mit Oxford Economics jährliche globale CEO-Studien durch. Für die aktuelle Studie “Find your essential” wurden letztes Jahr 3.000 CEOs aus knapp 50 Ländern befragt. Sie hat ergeben, dass Outperformer, also Unternehmen, die überdurchschnittliche Erfolge erzielen konnten, ein besonderes Augenmerk auf die Themen Mitarbeiterwohlbefinden, Technologien und Partnerschaften legten. So wollen sie den Grundstein für Unternehmenserfolg in der Zeit nach der COVID19-Pandemie legen.

Die COVID-19-Pandemie hat viele Arbeitsplätze radikal verändert – eine Tatsache, der die Unternehmen bereits Rechnung zollen: So gab rund die Hälfte der Outperfomer-CEOs an, dass die Führung und Organisation der Mitarbeiter an verteilten Arbeitsplätzen oberste Priorität hat. 77 Prozent der Outperformer würden für das Wohlbefinden der Belegschaft sogar auf Profitabilität verzichten. Da die Pandemie auch die Erwartungen der Arbeitnehmer verändert hat, ist diese Konzentration auf die Mitarbeiter ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Zukunft.

Technologien wie Cloud, KI und IoT wurden dabei allen befragten CEOs als wichtig für den Unternehmenserfolg eingestuft. CEOs von Outperformer-Unternehmen betonten die Wichtigkeit von Technologien in der Studie jedoch doppelt so häufig wie jene von Underperformern.

Laut der Studie legen die CEOs von Outperformern zudem mehr Wert auf Partnerschaften. 63 Prozent der Outperformer-CEOs gaben an, dass Partnerschaften wichtiger geworden sind, um die Unternehmensleistung voranzutreiben. Nur etwa halb so viele CEOs von Underperformern sagten dasselbe. Die These von IBM ist, dass die erfolgreicheren CEOs sich stärker auf das konzentrieren, was ihr Unternehmen am besten kann. Sie verlassen sich dann auf Partner und Ökosysteme, um Zugang zu breiteren Ideen und Innovationsmöglichkeiten zu erhalten.

Mehr Details zur Studie und Handlungsempfehlungen von IBM finden Sie in der untenstehenden englischen Pressemeldung und im vollständigen Report unter: https://ibm.co/c-suite-study-ceo

Englisch-sprachige Originalmeldung: https://newsroom.ibm.com/2021-02-02-IBM-Study-Employee-Well-being-is-Major-Priority-for-Many-CEOs-of-High-Performing-Companies

IBM ist einer der größten Anbieter von Informationstechnologie. Das Lösungsportfolio reicht von Hybrid Cloud, Quanten Computern, KI-, Security- und Blockchain-Lösungen über Software und Dienstleistungen inklusive Beratung bis hin zur Finanzierung. Der Fokus liegt auf kognitiven Lösungen in der Cloud mit Branchenfokus. IBM investiert fast sechs Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung und seit mehr als sieben Jahrzehnten definiert die IBM-Forschung mit mehr als 3.000 Forschern in 12 Labors auf sechs Kontinenten die Zukunft der Informationstechnologie.

Kontakt

IBM

Dagmar Domke

IBM-Allee 1

71139 Ehningen

0170 480 8228

dagmar.domke@de.ibm.com

https://www.ibm.com/de-de