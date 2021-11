IBsolution als “IT-Champion” ausgezeichnet

Heilbronner SAP-Beratungshaus überzeugt mit überdurchschnittlicher Leistung und Kompetenz

Heilbronn, 5. November 2021. Die renommierte Fachzeitschrift Computerwoche hat IBsolution die Auszeichnung “IT-Champion – SAP-Berater” verliehen. Damit gehört IBsolution deutschlandweit zu den angesehensten SAP-Beratungshäusern. Das Gütesiegel basiert auf einer Studie, welche die Daten eines Social Listenings analysiert und anhand von sechs Dimensionen bewertet hat.

Welche SAP-Beratungshäuser überzeugen mit überdurchschnittlicher Leistung und Kompetenz? Dieser Frage ging die Fachzeitschrift Computerwoche nach und ermittelte im Rahmen einer umfangreichen Studie die “IT-Champions – SAP-Berater”. Das Ergebnis: IBsolution gehört zu den führenden Anbietern im SAP-Beratungsumfeld. Daher haben die Experten der Computerwoche das Heilbronner Unternehmen als “IT-Champion” ausgezeichnet.

Studie bewertet Gesamtperformance

Eine zweistufige Untersuchung, durchgeführt vom IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung, hat diejenigen SAP-Beratungshäuser ermittelt, die sich als besonders leistungsstark und kompetent erweisen. Im ersten Schritt wurde hierfür die Reputation von mehr als 100 SAP-Beratungsunternehmen anhand eines Social Listenings analysiert. Für den Untersuchungszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 konnten etwa 5,9 Millionen Nennungen, zum Beispiel Webseiten, Online-Nachrichten und Social-Media-Aktivitäten, identifiziert und zugeordnet werden.

Der zweite Schritt bestand darin, die ermittelten Daten zu analysieren und entlang der sechs Dimensionen Produkt & Service, Innovation, Nachhaltigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Management und Performance als Arbeitgeber zu bewerten. Für eine Auszeichnung als IT-Champion reichte es nicht aus, in einer einzelnen Kategorie zu überzeugen. Jede Dimension floss zu einem bestimmten Anteil in die gesamte Unternehmensreputation ein.

Wichtige Orientierung bei der Wahl des Projektpartners

Die Auszeichnung “IT-Champions – SAP-Berater” ist ein Gütezeichen für Anbieter von Beratungsleistungen im SAP-Umfeld. Anwenderunternehmen, die auf der Suche nach einem geeigneten Partner für ihr SAP-Projekt sind, erhalten eine wertvolle Orientierung und haben die Gewissheit, dass die als IT-Champions ausgezeichneten SAP-Beratungshäuser in Sachen Leistung und Kompetenz überzeugen.

IBsolution ist ein auf SAP spezialisiertes Beratungshaus mit Stammsitz in Heilbronn und weiteren Standorten in Deutschland, Frankreich, Bulgarien und der Schweiz. Das Unternehmen versteht sich als Experte für alle SAP-Themen aus den Bereichen SAP S/4HANA, Business Intelligence, Master Data Management, Identity Management, Security, Customer Experience, Digitalisierung sowie Cloud-Computing. Und das bereits seit 2003 – unabhängig und inhabergeführt. Mehr als 200 engagierte Mitarbeiter schaffen bei IBsolution Lösungen, die sowohl die Fachbereiche als auch die IT begeistern. Kunden erhalten Business-Nutzen verpackt in Festpreispaketen, Nearshore-Angeboten und innovativen Produkten, die das Portfolio von SAP ideal ergänzen.

Kontakt

IBsolution GmbH

Uwe Eisinger

Im Zukunftspark 8

74076 Heilbronn

07131-2711-0

online-marketing@ibsolution.de

http://www.ibsolution.com

