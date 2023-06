IBsolution erneut als TOP CONSULTANT ausgezeichnet

Anerkennung für die exzellente Beratungsqualität des SAP-Beratungshauses

Das Heilbronner SAP-Beratungshaus IBsolution zählt zu den besten Beratern für den Mittelstand in Deutschland und hat deshalb das TOP CONSULTANT-Siegel 2023 erhalten. Grundlage für die Auszeichnung ist eine Untersuchung der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB), die im Auftrag von compamedia ermittelt hat, wie gut die Teilnehmer ihre mittelständischen Kunden beraten.

Dank seiner exzellenten Beratungsqualität gehört IBsolution zu den TOP CONSULTANTS 2023 und darf sich zum wiederholten Male über die Auszeichnung freuen. Überreicht wurde die Trophäe bei der offiziellen Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am 23. Juni in Augsburg durch den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff, der als Mentor des Beraterwettbewerbs TOP CONSULTANT agiert.

Kontinuität auf höchstem Niveau

„Dass wir die Auszeichnung TOP CONSULTANT im Jahr unseres 20-jährigen Bestehens erneut gewinnen konnten, erfüllt uns mit Stolz und zeigt die Kontinuität unserer Beratungsleistungen“, sagt Loren Heilig, Geschäftsführer von IBsolution. „Es ist ein tolles Zeichen, dass unsere Kunden unsere Arbeit derart positiv bewerten.“

Seit der Gründung im Jahr 2003 hat sich IBsolution von einem Spezialisten für Business Intelligence zu einem ganzheitlichen Anbieter für Strategie-, Prozess- und Technologieberatung entwickelt. Dieser integrierte Ansatz beinhaltet auch die enge Begleitung der Kundenprojekte in Form von Projektmanagement und Organizational Change Management. Mit der End-to-end-Unterstützung durch IBsolution sind die mittelständischen Unternehmen in der Lage, ihre Business-Transformation erfolgreich zu bewältigen. Ein ausführliches Porträt über IBsolution ist auf dem Onlineportal www.top-consultant.de verfügbar.

Kundenbefragung als Basis für die Bewertung

Das Herzstück von TOP CONSULTANT ist eine wissenschaftliche Kundenbefragung: Unternehmen aus dem Mittelstand, die in der Vergangenheit mit IBsolution zusammengearbeitet haben, wurden von der WGMB befragt. Die Referenzkunden konnten beispielsweise angeben, ob und wie sehr sie mit den Beratungsleistungen zufrieden waren und ob sie IBsolution weiterempfehlen würden.

Kompetenz und Kommunikation auf Augenhöhe

Neben der hervorragenden fachlichen und technologischen Expertise der Berater sowie der hohen Problemlösungskompetenz lobten die Unternehmen unter anderem auch die offene Kommunikation und die angenehme Atmosphäre in der Zusammenarbeit. Genau hierin sieht Loren Heilig eine wesentliche Stärke von IBsolution. „Über die technologische Kompetenz hinaus ist es essenziell, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Gerade in richtungsweisenden Transformationsprojekten mittelständischer Unternehmen muss es auch zwischenmenschlich passen.“

Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.

IBsolution ist ein auf SAP spezialisiertes Beratungshaus mit Stammsitz in Heilbronn und weiteren Standorten in Deutschland, Bulgarien, Frankreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet ein ganzheitliches Beratungsportfolio, das sich von der Strategie- über die Prozess- bis hin zur Technologieberatung erstreckt. IBsolution versteht sich als Experte für Transformationsprojekte und Technologien aus den Bereichen ERP, Data & Analytics, Cyber Security, Customer Experience und Digitalisierung. Mehr als 200 engagierte Mitarbeiter schaffen bei IBsolution Prozessinnovationen auf Basis neuester Technologien, die den Arbeitsalltag von Fachanwendern und IT vereinfachen. Kunden erhalten Business-Nutzen verpackt in Festpreispaketen, Nearshore-Angeboten und Produkten, die das Portfolio von SAP ideal ergänzen.

