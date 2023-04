IBsolution feiert 20-jähriges Jubiläum

Vom BI-Spezialisten zum ganzheitlichen Lösungsanbieter für Strategie-, Prozess- und Technologieberatung

Am 1. April 2023 wird IBsolution 20 Jahre alt. Das Heilbronner Beratungshaus wurde 2003 von drei ehemaligen SAP-Mitarbeitern gegründet und hat sich seitdem vom BI-Spezialisten zum ganzheitlichen Lösungsanbieter weiterentwickelt, der das gesamte Spektrum von der Strategie- über die Prozess- bis zur Technologieberatung abdeckt. Die Grundlage dieses Erfolgs bildet seit jeher eine klare Unternehmensmission: Mit Prozessinnovationen auf Basis neuester Technologien vereinfacht IBsolution die Arbeitswelt von Unternehmen und deren Kunden.

Als die drei ehemaligen SAP-Mitarbeiter Oliver Donner, Loren Heilig und Andreas Mayer am 1. April 2003 das Unternehmen IBsolution gründeten, legten sie den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, die heute mit dem 20-jährigen Firmenjubiläum einen weiteren Meilenstein erreicht hat. Innerhalb von zwei Jahrzehnten ist aus einem Drei-Mann-Betrieb ein führendes SAP-Beratungshaus mit über 200 Mitarbeitern geworden. Die drei Gründer bilden heute weiterhin die Geschäftsführung.

Schrittweise Erweiterung des Portfolios

Zu Beginn war IBsolution ausschließlich auf die Beratung zu SAP BW spezialisiert. Heute bietet das Unternehmen ein ganzheitliches Beratungsportfolio, das sich von der Strategie- über die Prozess- bis zur Technologieberatung erstreckt. IBsolution versteht sich als Experte für End-to-end-Business-Transformationsprojekte mit SAP S/4HANA. Neben den dafür erforderlichen Fach-, Methoden-, Prozess- und ERP-Kenntnissen verfügt das Unternehmen auch über langjährige Erfahrung in den Bereichen Data & Analytics, Cyber Security, Customer Experience und Digitalisierung.

„Es war von Anfang an unser Leistungsversprechen, unsere Kunden erfolgreicher zu machen und ihren Arbeitsalltag zu vereinfachen. So sind langfristige Partnerschaften entstanden, von denen beide Seiten profitieren konnten“, sagt Geschäftsführer Loren Heilig. „Wir sind stolz darauf, ein Unternehmen aufgebaut zu haben, das mittlerweile zu den etablierten SAP-Beratungshäusern im deutschsprachigen Raum gehört.“

Mitarbeiter als Kern des Erfolgs

In der 20-jährigen Geschichte von IBsolution sind die Mitarbeiter schon immer ein Schlüsselfaktor für das außergewöhnliche Wachstum des Unternehmens. „Die Leidenschaft und die Innovationskraft unserer Mitarbeiter bilden den Kern unseres Erfolgs“, erklärt Geschäftsführer Oliver Donner. „Was sie besonders auszeichnet, ist ihre Motivation und Neugier – verbunden mit dem Ziel, immer wieder in neue Dimensionen vorzustoßen.“

Um weiterhin hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, ist es auch unabdingbar, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Daher nimmt IBsolution regelmäßig an der Mitarbeiter- und Managementbefragung des Zentrums für Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH) teil. Im Februar 2023 wurde das Heilbronner Beratungshaus zum vierten Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber des deutschen Mittelstands mit dem „Top Job“-Siegel ausgezeichnet.

Bestens gerüstet für die Zukunft

Die Zwischenbilanz des Unternehmens nach 20 Jahren fällt durchweg positiv aus. Mit mittlerweile mehr als 200 Mitarbeitern und einem ganzheitlichen Angebot unterstützt IBsolution Unternehmen in allen Belangen ihrer Business-Transformation. So ist das Heilbronner Beratungshaus bestens aufgestellt, um den Arbeitsalltag seiner Kunden auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mit Prozessinnovationen auf Basis neuester Technologien zu vereinfachen.

IBsolution ist ein auf SAP spezialisiertes Beratungshaus mit Stammsitz in Heilbronn und weiteren Standorten in Deutschland, Bulgarien, Frankreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet ein ganzheitliches Beratungsportfolio, das sich von der Strategie- über die Prozess- bis hin zur Technologieberatung erstreckt. IBsolution versteht sich als Experte für Transformationsprojekte und Technologien aus den Bereichen ERP, Data & Analytics, Cyber Security, Customer Experience und Digitalisierung. Mehr als 200 engagierte Mitarbeiter schaffen bei IBsolution Prozessinnovationen auf Basis neuester Technologien, die den Arbeitsalltag von Fachanwendern und IT vereinfachen. Kunden erhalten Business-Nutzen verpackt in Festpreispaketen, Nearshore-Angeboten und Produkten, die das Portfolio von SAP ideal ergänzen.

