iC Consult beruft Brad Kirkpatrick als CEO der iC Consult Americas

München – 14. Dezember 2021 – iC Consult, eines der weltweit führenden Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Identity & Access Management (IAM), hat Brad Kirkpatrick als neuen CEO ihrer US-amerikanischen Tochtergesellschaft iC Consult Americas berufen. Der langjährige IAM-Experte koordiniert ab sofort die iC Consult-Aktivitäten auf dem nordamerikanischen Kontinent und zeichnet insbesondere für die Umsetzung der internationalen Wachstumsstrategie des Unternehmens mitverantwortlich.

Brad Kirkpatrick bringt über 20 Jahre Erfahrung im globalen Markt für das Identity & Access Management mit: Vor seinem Wechsel zur iC Consult war er Vice President für Identity, Authentication und Access Management bei Alight Solutions. In dieser Funktion verantwortete er die Leitung des globalen IAM-Bereichs und die Bereitstellung von Lösungen für den Schutz von Millionen von Kunden- und Enterprise-Identitäten weltweit. Außerdem bekleidete er leitende Positionen bei Simeio Solutions, der Mayo Clinic und AT&T, wo sein innovativer IAM-Ansatz vom United States Patent and Trademark Office (USPTO) mit einem Patent ausgezeichnet wurde.

„Ich freue mich sehr, dass wir Brad Kirkpatrick für diese strategische Führungsposition gewinnen konnten. iC Consult ist bekannt für hohe Umsetzungskompetenz und starke Kundenorientierung – zwei Merkmale, die ich bei Brad sehr ausgeprägt finde. Darüber hinaus wird seine tiefgreifende Erfahrung im Aufbau von Managed-Service-Organisationen für unser Wachstum auf dem US-Markt von zentraler Bedeutung sein“, erklärt Jürgen Biermann, Gründer von iC Consult. „Wir freuen uns darauf, mit ihm unseren Footprint in dieser wichtigen Region weiter auszubauen.“

Brad Kirkpatrick, CEO von iC Consult Americas, ergänzt: „Identity & Access Management ist eine Schlüsselkomponente erfolgreicher moderner Security-Initiativen. In der hybriden Welt von heute können Anwender überall arbeiten – und damit auch standortunabhängig auf On-Prem, in der Cloud und via Software-as-a-Service verfügbare Systeme und Daten zugreifen. Gute IAM-Lösungen sind hier unverzichtbar, um eine hochwertige User-Experience und sichere Business-Prozesse zu gewährleisten. iC Consult ist als internationales Beratungsunternehmen hervorragend positioniert, um Kunden bei allen Schritten ihrer IAM Journey zu unterstützen. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Managed IAM Services, die den Kunden bei der schnellen Skalierung helfen und die Time-to-Value für ihre IAM-Investitionen reduzieren.“

Hintergrund: Die Wachstumsstrategie von iC Consult

iC Consult ist eines der weltweit führenden, auf IAM spezialisierten Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen. Als Trusted Advisor in allen Fragen rund um das IAM vereint iC Consult ein breites Lösungsportfolio mit tiefer technischer Expertise. Innovative Lösungen, etwa des Tochterunternehmens Service Layers, ermöglichen eine rasche IAM-Migration in die Cloud, während Managed Services sicherstellen, dass Kunden ihre IAM-Investitionen maximieren können. Das Unternehmen, das seit 2021 mehrheitlich zum Investor The Carlyle Group (NASDAQ: CG) gehört, beschäftigt über 400 Mitarbeiter an dreizehn weltweiten Standorten und treibt im Zuge der Umsetzung seiner globalen Wachstumsstrategie aktuell die Internationalisierung des Geschäfts voran.

Weiterführende Informationen finden interessierte Leser unter http://www.ic-consult.com/

Über iC Consult

Die iC Consult Group mit Sitz in München ist eines der weltweit führenden, unabhängigen Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Identity & Access Management (IAM). Das Service-Portfolio reicht von der Business- und Prozess-Beratung über Architektur, Design, Implementierung und Integration bis hin zu Managed-Services- und Identity-as-a-Service-Angeboten. Die über 400 Mitarbeiter des Unternehmens haben bereits über 2.000 erfolgreiche Projekte im IAM-Umfeld realisiert. Die iC Consult Group, zu der die Tochtergesellschaften iC Consult, xdi360, IAM Worx und Service Layers gehören, unterhält Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Spanien, Bulgarien, Großbritannien, den USA und China. Mehr Informationen unter www.ic-consult.com

