IDC: Asseco Group unter den Top-FinTechs der Welt

Mutterkonzern der Asseco Solutions in Analysten-Ranking

Karlsruhe, 27.09.2022 – Die Asseco Group, Konzernmutter des Karlsruher ERP-Spezialisten Asseco Solutions, belegt den 17. Platz im IDC-Ranking „IDC FinTech Rankings: Top 100“. Mit der Liste gibt das internationale Beratungs- und Research-Unternehmen einen Überblick über die größten Technologieanbieter im Finanzsektor.

Die Asseco Group ist einer der größten Softwarehersteller in Zentral- und Osteuropa. Fast 80 Prozent seines Umsatzes generiert das Unternehmen mit proprietären Produkten und Dienstleistungen. Unter anderem liefert die Gruppe hochmoderne Systeme für den Bankensektor, darunter Kernsysteme, Omni-Channel-Lösungen für Online- und mobiles Banking sowie spezialisierte Standardprodukte, die lediglich an die individuellen Anforderungen des Kunden angepasst werden müssen.

Zum Portfolio zählen darüber hinaus Cloudlösungen wie Asseco BooX, eine umfassende Plattform für Dienste und Prozesse für Banking und Finance. Für Kunden aus dem Banken- und Versicherungssektor bietet die Asseco Group zudem Lösungen für Data-Warehousing, Support für ALM-Prozesse sowie Plattformen für den Workflow elektronischer Dokumente. Der Umsatz der Gruppe überstieg 2021 im Finanzsektor fünf Milliarden polnische Zloty (ca. 1,05 Milliarden Euro) und summierte sich damit auf 35 Prozent der Gesamteinnahmen des Unternehmens.

Die Asseco Group kooperiert auch mit großen internationalen Versicherungsunternehmen: Sapiens International, das Kompetenzzentrum der Gruppe in diesem Bereich, ist einer der weltweit führenden Softwareanbieter für den Versicherungssektor. Zudem liefert die Asseco Group umfassende IT-Lösungen für den Zahlungssektor, die Arbeit von Maklern sowie Leasing- und Factoring-Unternehmen.

Langjähriger Fokus auf die Finance-Branche

„Seit Beginn unserer Geschäftsaktivitäten spielen der Finanz- und insbesondere der Bankensektor eine sehr wichtige Rolle für uns“, betont Adam Goral, Vorsitzender und Gründer der Asseco Group. „Wir begannen mit Lösungen für Banken und entwickeln weiterhin moderne und technologisch ausgereifte Lösungen für diese Branche. Unsere starke Leistung im Banking- und Finance-Sektor basiert zu einem großen Teil auf unserer langjährigen Kooperation mit den bestehenden Kunden von Asseco Poland, Asseco Central Europe und Asseco South Eastern Europe sowie unserem wachsenden weltweiten Neukundenstamm, der durch Sapiens International, Matrix IT, Magic Software sowie Asseco PST entwickelt wird.“

Er fügt an: „Unsere Stärken bestehen in unseren proprietären Produkten und der sehr hohen Expertise in den Finanz- und Banking-Sektoren. Wir sind nicht nur ein Anbieter hochmoderner IT-Lösungen, sondern zuallererst ein verlässlicher Partner, der sich kontinuierlich der Entwicklung von Systemen widmet, die es Banken und Finanzinstituten erlauben, Wettbewerbsvorteile und Mehrwehrte für ihre Kunden aufzubauen.“

Über den Report

Der Report „IDC FinTech Rankings: Top 100“ liefert einen Überblick über Anbieter von Technologielösungen (Hardware, Software und Services) für Banken-, Versicherungs- und Kapitalmärkte sowie FinTechs, die diesen Sektor unterstützen. Das Hauptkriterium für die Aufnahme in die Liste ist die Menge an Umsatz, die in diesen Bereichen generiert wird.

Asseco Solutions

Seit knapp 30 Jahren bietet die Asseco Solutions mit Hauptsitz in Karlsruhe modernste ERP-Technologien für den gehobenen Mittelstand. Ihre webbasierte ERP-Lösung APplus verbindet CRM, DMS, PLM, E-Business, Wissensorganisation, Risikomanagement und Workflow mit klassischem ERP und deckt so alle wesentlichen Stufen moderner Wertschöpfungsketten integriert ab. Derzeit setzen mehr als 1.800 Kunden auf APplus. Mit zahlreichen akademischen Kooperationen legt Asseco einen starken Fokus auf Forschung und Entwicklung und agiert so als einer der Vorreiter für Digitalisierung und zukunftsweisende Technologien wie Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz. Für eine bestmögliche Betreuung seiner Kunden beschäftigt das Unternehmen insgesamt über 900 Mitarbeiter an mehr als 20 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Slowakei und Tschechien sowie Italien und Guatemala. Als Teil der europaweiten Asseco-Gruppe mit über 30.300 Mitarbeitern bietet Asseco seinen Kunden eine ideale Kombination aus lokalem Fokus und globaler Handlungsfähigkeit.

