IdentPro: Neue Partnerschaft mit omlox!

Umfassende Transparenz mit standardisierten Echtzeitdaten stärkt die Resilienz der Supply Chain und erhöht damit die Planungssicherheit der Intralogistik.

Mit dem Warehouse Execution System von IdentPro werden alle Lagerprozesse in einem digitalen Zwilling in Echtzeit abgebildet. Diese Lagerdaten dienen den intelligenten Algorithmen der IoT-Lösung als Grundlage für eine effiziente Planung der bestehenden Ressourcen. Mit der Unterstützung des omlox-Standards können Systemanbindungen weiterer Tracking-Systeme ganz einfach umgesetzt werden. Dies schafft Synergien entlang der gesamten Supply Chain.

Ein übergreifendes Ökosystem mit standardisierten Echtzeitdaten!

omlox ist ein offener Standard für präzise Ortungssysteme. Der Schwerpunkt liegt auf der Definition offener Schnittstellen für ein interoperables Ortungssystem. Dies ermöglicht es verschiedenen Branchen, eine einzige Infrastruktur mit unterschiedlichen Anwendungen von verschiedenen Anbietern zu nutzen. Das Ergebnis ist die Integration von industriellen Software- und Hardwarelösungen in einem gemeinsamen Ökosystem.

Volle Transparenz der Supply Chain mit dem digitalen Zwilling in Echtzeit!

Die Kompatibilität verschiedener Systeme untereinander ist ein wichtiger Faktor für die nachhaltige Digitalisierung der Industrie, um den Herausforderungen wie dem Fachkräfte- / Ressourcenmangel oder den Lieferkettenproblemen entgegenzuwirken. Nur durch volle Transparenz kann die Supply Chain gestärkt und die Produktivität der Unternehmen effektiv gesteigert werden. IdentPro hat genau dies zum Ziel und steigert durch die Digitalisierung & Automatisierung der Intralogistik nachhaltig & langfristig den Unternehmenserfolg.

IdentPro ist der erste omlox-Partner, der auf LiDAR basierte Echtzeitlokalisierung setzt!

Mit dem Warehouse Execution System werden echte Mehrwerte, Planungssicherheiten und deutliche Effizienzsteigerungen geschaffen. Als einziger omlox-Partner bietet IdentPro die Echtzeitlokalisierung (RTLS) auf LiDAR-Basis an. Diese IoT-Lösung eignet sich für jegliche Art von Flurförderfahrzeug (z. B. für Stapler und AGVs) und auch für jeden Lagertypen (Indoor & Outdoor). Mit der smarten Software können viele Prozesse optimiert und intelligent geplant werden. Durch die Anbindung mit einem ergänzenden RTLS, wie UWB oder BLE, entsteht eine weitere Kostenreduzierung durch eine umfassende und skalierbare Lösung. Die nahtlose Zusammenarbeit und Zusammenführung dieser Systeme sind durch den omlox-Standard gewährleistet.

Hier geht es zur Partnerschaft:

https://omlox.com/identpro

Join the digital Intralogistics

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de

Firmenkontakt

IdentPro GmbH

Christina Littau

Camp-Spich-Str. 4

53842 Troisdorf

02241 / 866392-0

marketing@identpro.de

https://www.identpro.de

