iDTRONICs G3 Industrial Tablet Serie

Wir haben unsere RFID Handheld Serie um zwei robuste RFID Tablets ergänzt. Die neue G3 Serie besticht durch Robustheit und Multifunktionalität. Die RFID Tablets sind mit einem HF | NFC und 2D Barcode Reader ausgestattet. Um individuellen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, haben wir zusammen mit unserem Partner eine Version für Windows- und Android-Benutzer entwickelt. Die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten der RFID Tablets wurden speziell auf die aktuellen Industrie 4.0 und IoT Erfordernisse ausgerichtet. Das macht die RFID Tablets für eine Vielzahl an technologischen und industriellen Anwendungen im Rahmen von Baustellen, Supply Chain, Handel, Lager und Produktionen zu einem wahren Multitalent.

G3 WINDOWS TABLET

Das G3 Windows Tablet ist mit dem Windows 10 Enterprise Betriebssystem ausgestattet. Als Nachfolger von Windows Embedded Standard bietet Windows IoT Enterprise die gleiche Funktionalität wie Windows 10, schließt unerwünschte benutzerseitige Funktionen aus. Dies ermöglicht es von Digital Signage, eine vorhersehbare und konsistente Endbenutzererfahrung über mehrere Geräteplattformen hinweg anzubieten. Die integrierte Sperrfunktion macht das RFID Tablet sicher gegen unbefugte Zugriffe.

Dokumentationen von Fotos im Feld oder im Lager erfordern eine gute Auflösung. Die integrierte

8 Megapixel Rückkamera des G3 Windows Tablets dokumentiert Ihre Arbeitsprozesse im hochauflösenden Format. Performance-Power bietet der integrierte INTEL Cherry Trail Quad Core X5-Z8350 Prozessor. Leistungsfordernde Prozesse sind dank des 4 GB ROM (Optional: 8 GB) und einem Speichervolumen von 64 GB (Optional: 128 GB) kein Problem für das G3 Windows Tablet.

G3 ANDROID TABLET

Das G3 Android Tablet ist mit dem Betriebssystem Android 8.1 Oreo ausgestattet. Als Enterprise Mobility Management-Lösung bietet es SOTI MobiControl an. Mit der Content-Management-Lösung SOTI Hub können die Unternehmensdateien auf dem Gerät gesichert werden. Unabhängig davon ob sich die Dateien in der Cloud oder im internen Unternehmensnetzwerk befindet. Für die Sicherheit im Intranet bietet SOTI eine ganzheitliche Lösung zur Sicherung und Kontrolle der Zugangsberechtigungen auf das Intranet.

Die integrierte 13 Megapixel Rückkamera des G3 Android Tablets dokumentiert Ihre Arbeitsprozesse im hochauflösenden Format. High-Performance Power gewährleisten der interne Cortex A72 Dual-Core (1.8 GHz) oder Cortex A53 Quad-Core (1.4 GHz) und der integrierte 4 GB ROM und 64 GB RAM (Optional: 64 oder 128 GB).

ZUVERLÄSSIGE DATENERFASSUNG UND IDENTIFIKATION

Der integrierte RFID HF NFC Reader wickelt die Identifikation und Datenerfassung in Nahfeldumgebungen mit einer Hochfrequenz von 13.56 MHz und einer Lesereichweite von bis zu 4.5 cm valide ab. Die robuste und großflächige 7″ Bildschirmoberfläche der RFID Tablets bieten eine einmalige präzise Touch-Eingabe bei der Ausführung von Operationen. Die integrierte Li-Ion Polymer, 3.7 V, 5.600 mAh (Optional: 10.050 mAh) Batterie liefert die nötige Power für die Identifikation einer Vielzahl von Gütern.

TOP KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN FÜR EFFEKTIVERES ARBEITEN

Die Kommunikation in Outdoor-Umgebungen im Feld oder im Lager sind für die G3 RFID Tablets dank der neuesten 4G LTE-Technik ohne Funklöcher machbar. Die internen Kommunikationsmöglichkeiten: Wi-Fi, HSPA+, GSM, GPRS, Bluetooth 4.0, USB 3.0, HDMI and embedded A-GPS eignen sich für eine Vielzahl an Anwendungen. Industrielle Erfordernisse stellen für die RFID Tablets keine Herausforderung dar. Der optional verfügbare Desktop oder Car Cradle ist mit den industriellen Schnittstellen: Ethernet and RS232 ausgestattet.

UNKAPUTTBAR SELBST IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN

Die G3 RFID Tablets gewährleisten durch die IP65 Schutzklasse eine optimale Performance für das Arbeiten in schwierigen Umgebungen. Sie sind wasserdicht und geschützt – dank des integrierten Regenmodus – einfallende Regentropfen hält die Touch-Screen Oberfläche ohne Probleme stand. Direkte Sonneneinstrahlung stellt durch die hohe Leuchtdichte von 700 nits (cd/m2) keine Beeinträchtigung des Bildschirms dar. Die G3 RFID Tablets sind resistent gegen wechselnde Temperaturen von -20 °C bis +60 °C. Optimaler Schutz besteht gegen das Andocken an Gegenständen mit den abgerundeten und gummierten Ecken. Mehrfache Stürze auf hartem Untergrund aus einer Höhe von bis zu 1.2 m hält es durch das robuste Gorilla Glass 3 Display stand.

Unsere neue G3 Industrial Tablet Serie verfügt über eine große Auswahl an Zubehör. Die verschiedenen Accessoires der RFID Industrial Tablets wurden speziell für aktuelle Industrie 4.0 und IoT Erfordernisse entwickelt. Die RFID Industrial Tablets sind für eine Vielzahl an technologischen und industriellen Anwendungen im Rahmen von Baustellen, Supply Chain, Handel, Lager und Produktionen geeignet.

DESKTOP CRADLE FÜR STATIONÄRE PRODUKTIONSANWENDUNGEN

Das Desktop Cradle besticht durch Multifunktionalität und Stabilität. Das Industrial Tablet ist fest eingerastet durch den integrierten Verriegelungsmodus. Das integrierte Ethernet oder die RS232 Schnittstelle sind kompatibel für industrielle Maschinen. Die 4 USB-Interfaces und der HDMI Anschluss ergänzen die Verbindungsmöglichkeiten. Das Desktop Cradle wird durch den Anschluss an einem Endgerät oder einer Maschine automatisch in den Lademodus versetzt. Anwendbar ist es in automatisierten Produktionsprozessen in Industrie 4.0 und IoT Umgebungen.

MOBILITÄT: CAR CRADLE FÜR STAPLERFAHRZEUGE IM LAGER

Das Car Cradle hat eine spezielle Halterung zur Montage an Fahrzeugen. Es ist durch das optionale Verbindungskabel direkt am Zigarettenanzünder anschließbar. Alternativ ist es an RS232, Ethernet, HDMI und USB-Schnittstellen konnektierbar. Dieses Car Cradle fungiert als Indoor PC speziell für Staplerfahrzeuge oder Speditionsfahrzeuge. Durch das Car Cradle ist das Industrial Tablet betriebsbereit – mit dem passenden KFZ-Kabel wird es automatisch in den Lademodus geschalten. Es eignet sich für Anwendungen im Rahmen von Lieferdienstleistungen oder Lagern.

LANGE EINSATZDAUER DANK LEISTUNGSSTARKER ZUSATZBATTERIE

Die Akkulaufzeit der optional erhältlichen 10.050 mAh Zusatzbatterie ist bis zu 50% höher als bei der normalen 5.600 mAh Standardbatterie. Die G3 Tablets sind mit der zusätzlich erhältlichen High-Performance Batterie für herausfordernde Anwendungen im Feld auf Baustellen geeignet. Leistungsfordernde Industrie 4.0 Anwendungen mit mehreren zuständigen Personen, benötigen stabile Endgeräte mit genügend Performance-Power. Die 4-Schacht Ladebox ist speziell für das zeitgleiche Laden von 4 Batterien geeignet. Damit behalten Sie bei hohem Arbeitsaufkommen Ihre interne Kommunikation stabil.

ZIELGENAUE EINGABEMÖGLICHKEITEN MIT DEM STYLUS PEN

Der Eingabestift “Stylus Pen” wurde speziell für punktgenaue Eingaben auf dem Industrial Tablet entwickelt. Das Bearbeiten von Listen oder sensiblen Daten erfordert eine exakte Eingabe oder Auswahl. Der Stylus Pen funktioniert gut in GIS-Anwendungen (Geografische Informationssysteme). Dank des hochauflösenden Displays ermöglicht der Stylus Pen eine präzise und exakte Eingabe auf dem Bildschirm. Der Eingabestift eignet sich im Bereich von Koordinatenbestimmungen im Feld optimal.

ERGONOMISCHER TRANSPORT DANK HANDRIEMEN

Der Handriemen ist eine Halterung für den mobilen Transport des Industrial Tablets. Das Industrial Tablet ist dank der vier Montage-Riemen sicher befestigt. Speziell für Umgebungen auf Baustellen oder innerhalb von Speditionen ist der Handriemen eine ergonomische Lösung für wechselnde Arbeitsumgebungen an mehreren Standorten. Der Riemen lässt sich enger verstellen, sodass das Tablet nicht verrutscht. Das macht es sicher vor Stürzen in anspruchsvollen und fordernden Umgebungen.

