iFactory3D erhält über 1 Mio. EUR Investment durch Companisto

Mehr als 600 Companisten beteiligen sich an dem Tech-Startup aus Düsseldorf

Berlin, 16.09.2022: Das Technologie-Startup iFactory3D schloss kürzlich erfolgreich seine Finanzierungsrunde auf dem Privatinvestoren-Netzwerk Companisto ab. Dabei wurde dem Unternehmen ein Investmentvolumen von über einer Million Euro zugesagt.

iFactory3D ist ein Technologie-Unternehmen, welches auf die Herstellung und den Vertrieb von 3D-Fließbanddruckern spezialisiert ist. Mit seinen innovativen Produkten automatisiert das Düsseldorfer Unternehmen die additive Fertigung. Die Drucker können überlange Gegenstände und nahezu aller Art in Serie produzieren zu möglichst geringen Kosten, resultierend in einem ROI oft schon nach wenigen Wochen.

Die kompakten 3D-Fließbanddrucker eigenen sich vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen, die mit dem Gerät auch an Flexibilität bei der Prototypen- und Produktentwicklung gewinnen und vom Wegfall langer Transportwege profitieren.

iFactory3D überzeugte über 600 Privatanlegerinnen und Anleger von seinem Geschäftsmodell des 3D-Fließbanddrucks, das für hohe Individualisierung und Flexibilität, Kosteneffizienz sowie Nachhaltigkeit durch Wegfall von Transportkosten und somit der Einsparung von CO2 sorgt. Die Companisten investieren dabei smart – mit Kapital und Expertise. So gewinnt das Startup mit dem umfangreichen Privatinvestoren-Netzwerk von Companisto Expertenwissen aus diversen Branchen, unter anderem der Druckindustrie sowie der Vertriebsbranche dazu.

Artur Steffen, CEO und kaufmännischer Leiter von iFactory3D zur erfolgreichen Finanzierungsrunde und der Zusammenarbeit mit Companisto: „Wir haben uns für Companisto entschieden, weil wir neben der finanziellen Unterstützung vor allem das Potenzial von weitgreifenden Geschäftsbeziehungen gesehen haben. Wir konnten Companisten – auch aus dem internationalen Raum – aus vielseitigen, spannenden Branchen von unser Vision überzeugen. Das große Interesse an unserer Technologie bestätigt uns, dass ein Umbruch in der Produktionswelt stattfindet und wir ein aktiver Teil dieser Neugestaltung sein werden. Wir sind sehr dankbar für unsere Entscheidung, uns für Companisto als starken Partner entscheiden zu haben, und haben feststellen dürfen, dass man für visionäre Ideen nicht in die USA gehen muss, sondern auch hier mehr als genug zukunftsorientierte Unternehmer bereit für Neues sind.“

Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region und seit sieben Jahren in Folge ein führender Wagniskapitalgeber für Startup-Investments. Bislang wurden über Companisto rund 159,9 Millionen Euro in über 240 Finanzierungsrunden zugesagt. Seit dem Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 127.000 Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club erweitert. Rund 1.600 Business Angels investieren über Companisto mit Investments ab EUR 10.000 in das Eigenkapital der Unternehmen. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung wurden dabei vollständig digitalisiert.

