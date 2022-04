IFH/Intherm 2022: alpha innotec mit voller Innovationskraft

Kasendorf/Nürnberg, April 2022: „Paros“ und „WZSV 42K3M(C)“ heißen die neuen Wärmepumpen, die alpha innotec vom 26. bis 29. April 2022 auf der IFH/Intherm in Nürnberg präsentiert. Beide Produkte „made in Germany“ zeichnen sich durch die hohe Innovationskraft aus, für die der Hersteller aus Kasendorf bekannt ist.

Sie ist der wichtigste SHK Branchen-Treffpunkt des Jahres – die IFH/Intherm, Fachmesse für Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik in Nürnberg. Nach der langen Messepause freuen sich die Verantwortlichen bei alpha innotec, ihre Produktneuheiten dort persönlich präsentieren zu können.

Gleich zwei neue Produkte zeigt das Unternehmen auf der IFH/Intherm in Halle 4, Stand 4.201. Mit der Wärmepumpe durchs Dach: Diesen neuartigen Lösungsansatz bietet „Paros“, die kleine Luft-Wärmepumpe zur Innenaufstellung mit Hydraulikeinheiten (Hydraulikregler, -modul oder -station). Sie ist kompakt, leise und energieeffizient und bringt viele weitere Vorteile für Verbraucher und Installateure mit. Durch ihre flexiblen Aufstellungsvarianten ist „Paros“ sowohl für den Neubau als auch für Reihen- und Fertighäuser und Geschosswohnungen geeignet. Daneben erweitert alpha innotec seine Sole-Wasser Wärmepumpenserie WSZV um eine Variante für niedrige Heizleistungen von 1 bis 3,9 kW bei B0/W35 mit bereits integrierter passiver Kühlung.

Geballte Kompetenz im Bereich Energiekonzepte

Fachbesucher können sich in Nürnberg darüber hinaus von der Kompetenz von alpha innotec im Bereich Quartierslösungen überzeugen: Der Hersteller nutzt seine weitreichenden Erfahrungen in effizienter und umweltfreundlicher Wärmeversorgung und bündelt sie für individuelle, innovative und zukunftsorientierte Lösungen in ganz Deutschland. Dafür entwickelt alpha innotec gemeinsam mit kompetenten Partnern Energiekonzepte und Quartierslösungen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung.

Mehr dazu erfahren die Besucher am Stand von alpha innotec vom dortigen Fachpersonal.

alpha innotec auf der IFH/Intherm (26.-29. April 2022)

Halle 4, Stand 4.201

Messezentrum Nürnberg

Über alpha innotec (www.alpha innotec.de):

Bereits seit 1998 entwickelt, produziert und vertreibt alpha innotec im oberfränkischen Kasendorf marktgerechte, bedienungsfreundliche Wärmepumpen. Im eigenen Technology Center – dem europaweit einzigartigen Forschungs- und Entwicklungszentrum mit umfassenden Prüf- und Testmöglichkeiten – entstehen Wärmepumpen, die in der Lage sind, sämtliche Markt- und Kundenanforderungen zu bedienen.

alpha innotec-Wärmepumpen stehen für Qualität, Innovation, einfache Installation und Bedienung sowie zuverlässigen Betrieb. Mit einem breiten Sortiment für jede Anwendung, jede Objektgröße und jede Anforderung bietet alpha innotec eine breite Palette an Qualitätsprodukten, die jedes individuelle Bedürfnis erfüllt.

Firmenkontakt

alpha innotec – eine Marke der ait-deutschland GmbH

Katrin Hendrich

Industriestraße 3

95359 Kasendorf

+49 (0) 92 28 / 99 06-0

presse@ait-deutschland.eu

http://www.alpha-innotec.de

Pressekontakt

alpha innotec

Herbert Grab

Goethestraße 24

72770 Reutlingen

0179-69 48 500

herbert.grab@digitmedia-online.de

http://www.digitmedia-online.de