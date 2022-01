IHG Hotels & Resorts stellt neue Vision für ihr Treueprogramm vor

VIDEO

Atlanta/ München, 19. Januar 2022. Während die Welt eine Reisepause einlegte, nutzte IHG Hotels & Resorts die Chance, um in einen Dialog mit seinen Gästen und Eigentümern zu treten und von ihnen zu lernen. Das Unternehmen hat große, mutige Investitionen getätigt, sein Portfolio mit aufregenden Marken umgestaltet und eindrucksvollere Erlebnisse geschaffen – alles unter einer neuen Dachmarke IHG Hotels & Resorts.

Während die Gäste eine neue Ära des Reisens betreten und die Branche sich weiter erholt, wendet sich das Unternehmen seinem wegweisenden Treueprogramm zu und tätigt eine seiner bisher bedeutendsten Investitionen.

In den letzten Jahren hat sich IHG Rewards kontinuierlich weiterentwickelt, um die Bedürfnisse der aktuellen und zukünftigen Mitglieder zu erfüllen. Weltklasse-Partnerschaften, wie z. B. exklusive Aufenthalte mit Mr. & Mrs. Smith, ein wachsendes Markenportfolio und dynamische Preise für Reward-Nächte haben den Gästen mehr Wert und Flexibilität geboten.

Heute stellt IHG Rewards, das erste und eines der weltweit größten Hotel-Treueprogramme, die erste von vielen Änderungen vor, die in den kommenden Monaten eingeführt werden. Die neue Struktur für das Sammeln von Stufen- und Bonuspunkten, die im März in Kraft treten wird, soll den Mitgliedern helfen, schneller mehr Punkte zu sammeln und mehr Möglichkeiten zu haben, diese zu nutzen. Die Änderungen, die ersten einer Reihe von Verbesserungen, umfassen:

-Einführung einer neuen Gold-Elite-Stufe ab 20 Übernachtungen mit einer branchenführenden Bonuspunktestruktur von 40 %.

-Umbenennung der „Spire Elite“-Stufe in „Diamond Elite“, um die Erkennung und das Verständnis unserer höchsten Stufe durch die Mitglieder zu vereinfachen, wobei die klassenbeste 100%-Bonuspunktestruktur beibehalten wird

-Verbesserung des Bonuspunktniveaus für alle anderen Elite-Stufen

Keith Barr, Chief Executive Officer, IHG Hotels & Resorts, dazu: „Wenn es etwas gibt, das die Welt in den letzten zwei Jahren vereint hat, dann ist es die Erkenntnis, dass keine virtuelle Plattform den Wert des Reisens und der Erinnerungen an die Menschen, die wir lieben, wiedergeben kann. Reisen ist die größte Belohnung für sich selbst, und das ist wirklich der Kern dessen, was wir mit unserem Treueprogramm erreichen wollen. Jedes Mal, wenn sich unsere Mitglieder für einen Aufenthalt in einem unserer Hotels entscheiden, erhöhen wir ihre Möglichkeiten, mehr zu reisen, mehr zu erleben und von Vorteilen zu profitieren, die sie nirgendwo anders bekommen. Unser unterschiedliches Markenportfolio berücksichtigt, dass kein Reisender dem anderen gleicht, und hilft Gästen und Mitgliedern, die richtige Entscheidung für ihre Reisebedürfnisse zu treffen.

Wir haben im Laufe der Jahre viele Entwicklungen im Bereich der Kundenbindung vorgenommen, aber die Reisebranche und das Gastgewerbe haben sich erheblich weiterentwickelt, und die Bedürfnisse unserer Gäste ändern sich. Diese Änderungen sind nur der Anfang, denn wir bereiten uns darauf vor, noch in diesem Jahr ein völlig neues Programm einzuführen. Wir werden unser Kundenbindungsprogramm weiter aufwerten und verbessern, mit Partnerschaften und Erweiterungen von Kultmarken, maßgeschneiderten Erlebnissen für unsere Kunden, verbesserten Vorteilen und vielem mehr.“

Die Aufenthalte von IHG Rewards-Mitgliedern ab dem 1. Januar 2022 werden auf den neuen und verbesserten Status angerechnet, wenn das Programm startet. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte ihg.com/newrewards.

Über IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist ein globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, wahre Gastfreundschaft für alle (True Hospitality for Good) zu bieten.

Mit einer Familie von 17 Hotelmarken und IHG Rewards, einem der weltweit größten Hoteltreueprogramme, verfügt IHG über fast 6.000 Hotels in mehr als 100 Ländern und weitere 1.800 in der Konzeptionsphase.

-Luxury & Lifestyle: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, Vignette Collection, Hotel Indigo

-Premium: HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels, voco Hotels

-Essentials: Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid hotels

-Suites: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist in England und Wales eingetragen und registriert. Weltweit arbeiten ca. 350.000 Mitarbeiter in den IHG Hotels und Unternehmensniederlassungen.

Besuchen Sie unsere Website, um sich über die Hotels zu informieren und Reservierungen vorzunehmen oder mehr über IHG Rewards zu erfahren. Unsere neusten Nachrichten finden Sie in unserem Newsroom oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Bildquelle: @kokorosworld_UGC