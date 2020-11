Ihr strategischer Partner im Kampf gegen Fake News

Wenn Sie, Ihre Familie oder Ihr Unternehmen Opfer von schlechten Praktiken wurden, sollten Sie wissen, dass es Werkzeuge gibt, die Ihnen erlauben, die verletzenden Informationen aus der Digitalwelt zu löschen

Sowohl die sozialen Netzwerke als auch Firmen setzen Strategien zur Bekämpfung von Fake News um – einer Erscheidung, die nicht nachlässt. Zum Beispiel fing Twitter an, zweifelhafte oder sich als falsch erwiesene Posts als solche zu kennzeichnen. Auch schuff das Darmouth College (New Hampshire, USA) ein Algorithmus zur Erkennung von falschen Nachrichten sowie zur Entüllung derer, die dahinter stehen.

Trotz einer entsprechenden Kennzeichnung oder Warnung vor Fake News entstehen bei den betroffenen Personen oder Firmen negative Folgen, die vom Rufschaden über die Verletzung des Rechts auf guten Ruf bis hin zu wirtschaftlichem Nachteil reichen und über eine lange Zeitperiode andauern können, was die Situation verschlechtert.

Aus diesem Grund braucht es rascher Handlungen. Eliminalia schützt Personen und Firmen, die den üblen Praktiken anheim gefallen sind, und garantiert, dass falsche und verletzende Informationen aus sozialen Netzwerken, Websites, Blogs und sogar Suchmaschinen wie Google oder Bing innerhalb kurzer Zeit vollständig eliminiert werden.

“Das Ziel ist der Schutz der Personen. Das Recht auf Vergessenwerden im Internet ist fundamental. Viele Länder haben entsprechende Regelungen durchgesetzt. In Deutschland gibt es noch einen Verbesserungsbedarf in diesem Aspekt, was aber nicht dazu führen sollte, dass “Aggresoren” mittels irrtümlicher oder irreführender Informationen mit dem Leben Anderer spielen. Ein Gerücht oder eine Verleumdung können nämlich ein Ende eines Menschen oder einer Firma bedeuten. Es geht also darum, diese falschen Daten, die häufig das Recht auf Privatsphäre verletzen – zu entfernen”, sagt Diego Sánchez, CEO und Gründer

Zugleich sei wichtig, so Sánchez, die rechtlichen Bestimmungen noch genauer auszuarbeiten, weil das Massenphänomen, welches die Sozialen Medien sind, und der Anstieg der Big Data es verdienten, von den Regierungen genauer unter die Lupe genommen zu werden. Es sollte ein klarer Rechtsrahmen für Handlungen zum Schutz der Bürger geschaffen werden, welcher in Situation anwendbar wäre, in denen das Recht auf Vergessenwerden andere Rechte wie das zum Zugang zu Informationen nicht verletzt.

Dank seinem technischen Team sowie der zehnjährigen Erfahrung ist Eliminalia imstande, Daten innerhalb von 24 Stunden aus dem Internet zu löschen. Privatpersonen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben können die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. In Deutschland liegt der Fokus nicht nur auf Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre der Personen und öffentlicher Einrichtungen, sondern auch auf Abwehr von Cyber- und Hackerattacken. Auf diese Weise wird Bürgern Hilfe angeboten, damit sie vor jeglichen Ihren Ruf verletzenden Vergehen geschützt sit.

Eliminalia garantiert als führendes Unternehmen der Branche, dass Sie störende und schädigende Informationen aus den Internet-Suchmaschinen entfernt werden. (Google, Bing usw.), Webportale, Blogs oder wo auch immer diese Informationen stehen, die Sie vollständig entfernen möchten.

Kontakt

Eliminalia

Tobiasz Golian

Avinguda del Portal de l’Àngel 36

08002 Barcelona

+4915736134410

tobiasz@eliminalia.com

https://eliminalia.com/de/hauptseite/

