IHRE NEUE ANSTELLUNG ALS OBERÄRZTIN ODER OBERARZT IN DER PSYCHIATRIE

IM KLINIKUM AM WEISSENHOF GELINGT DIE BALANCE ZWISCHEN BERUF UND PRIVATLEBEN

Gerade Führungskräfte brauchen ein harmonisches Privatleben, um auch beruflich viel leisten zu können: In unserem Klinikum legen wir großen Wert darauf, auch Ihnen als Oberärztin oder Oberarzt in der Psychiatrie eine ausgewogene Work-Life-Balance zu ermöglichen.

Was uns sonst so besonders macht? Informieren Sie sich auf unserem Karriereportal unter www.mein-weissenhof.de über das Klinikum am Weissenhof als Arbeitgeber sowie über Ihre neue Oberarztstelle Psychiatrie.

Das Klinikum am Weissenhof – alles, was Sie über uns wissen müssen

Unser Profil

Wir sind ein auf Psychiatrie spezialisiertes modernes Fachkrankenhaus mit Kliniken aus den unterschiedlichsten Fachbereichen der Psychiatrie und beschäftigen aktuell etwa 1500 Mitarbeiter*innen aus den verschiedenen Professionen.

An unseren Standorten in Weinsberg, Brackenheim, Künzelsau, Ludwigsburg, Winnenden, Schwäbisch Hall und Heilbronn behandeln wir jährlich circa 13.000 Patient*innen im Rahmen stationärer, teilstationärer und ambulanter Angebote. Zusätzlich führen wir auch Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen durch.

Unsere Werte

Die folgenden Werte stehen bei uns im Fokus:

Mitarbeiterzufriedenheit: Wir legen viel Wert auf gute Rahmenbedingungen, Spaß bei der Arbeit, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, flache Hierarchien und generell eine gute Kommunikation.

Klima- und Umweltschutz: Über unser Umwelthandbuch „Grüner Kompass“ möchten wir unsere Mitarbeiter*innen sensibilisieren, mit den vorhandenen Ressourcen noch effizienter umzugehen.

Fort- und Weiterbildung: Um unseren Patient*innen die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen, möchten wir fachlich immer am Puls der Zeit sein. Daher bilden wir uns alle regelmäßig fort.

Unsere Auszeichnungen

Wir tragen die folgenden Auszeichnungen: mehrfache Zertifizierung nach dem KTQ-Verfahren, wiederholte Prämierung als „Great Place to Work“ sowie die Zertifizierung nach „audit berufundfamilie“ (2019). Außerdem sind wir zum Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta 2020 beigetreten.

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz, der Ihnen gefallen wird: mit flexibler Arbeitszeitgestaltung, attraktiver Entlohnung, betrieblichem Gesundheitsmanagement und vielem mehr. In unseren multiprofessionellen Teams setzen wir auf Offenheit und ein gutes Miteinander – eine Investition, die sich mit einem guten Betriebsklima auszahlt. Egal, was Sie brauchen, sprechen Sie uns an. Gemeinsam finden wir eine gute Lösung.

Das klingt gut?

Bitte bewerben Sie sich auf eines unserer aktuellen Stellenangebote für die Oberarztstelle in der Psychiatrie oder senden Sie uns initiativ Ihre Unterlagen.

Wir freuen uns auf Sie.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und erhielt 2022 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

