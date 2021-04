Im April entspannt blau machen mit dem Tee des Monats von AURESA

Kein Scherz – 10% Rabatt auf den Gewürztee “Chai Farbzauber”

Der April macht ja bekanntlich was er will und so kann es passieren, dass auf sonniges Frühlingswetter, schon bald kalte und ungemütliche Regentage folgen. Wird die wärmende Sonne von grauen Wolken verdrängt, dann macht sich bei vielen der Schlechtwetter-Frust breit. Doch zum Glück gibt es dagegen ein altbekanntes und altbewährtes Hausmittel – eine dampfende Tasse mit leckerem Tee. Wenn es sich bei besagtem Tee dann auch noch um einen außergewöhnlichen Gewürztee namens “Chai Farbzauber” https://www.auresa.de/chai-farbzauber handelt, dann sind selbst die dunkelsten Regenwolken schnell vergessen. Den ganzen April über gibt es 10 % Rabatt auf den zauberhaften Chaitee.

“Bei dem Chai Farbzauber handelt es sich um eine koffeinfreie Variation des indischen Chai Tees. Der Tee enthält keinen schwarzen Tee, dafür aber jede Menge ausgesuchte Gewürze wie Ingwer, Sternanis, Pfeffer oder Kardamom. Der Chai Farbzauber kann deshalb auch abends und von Kindern und Schwangeren getrunken werden. Dem Tee sind blaue Klitorienblüten beigemischt, die beim Aufbrühen für ein spannendes Farbspiel in der Teetasse sorgen und damit auch für den Namen verantwortlich sind. Denn je nachdem wie viele Blüten mit aufgebrüht werden, erstrahlt der Chai in einer grünen bis kobaltblauen Tassenfarbe. Mein Geheimtipp: Probieren Sie den Chai Farbzauber unbedingt mit einem Schuss Milch und etwas Honig verfeinert. Mit gutem Gewissen blau machen – mit diesem Tee ist das absolut kein Problem!”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA https://www.auresa.de/ .

Tee und Kaffee genießen und damit der Umwelt etwas Gutes tun

Doch nicht nur blau machen ist bei AURESA ganz ohne schlechtes Gewissen möglich. Denn wer im Online-Shop Tee oder Kaffee https://www.auresa.de/kaffee/ bestellt, der hilft dabei auch gleichzeitig der Umwelt. Schließlich hat das Unternehmen das Versprechen abgelegt, für jedes im Shop verkaufte Produkt einen Baum zu pflanzen. Sämtliche Bestellungen werden zudem mit DHL GoGreen und damit komplett klimaneutral verschickt.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

