Im Juni ist Sommeranfang – auch in der Teetasse

10% Rabatt auf den tropisch-süßen AURESA Früchtetee “Mango Liebe”

Nachdem sich im Mai die Sonnentage wirklich in Grenzen hielten, beginnt mit dem Juni nun endlich die warme Jahreszeit. Pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni gab es in ganz Deutschland Sonne satt. Die ersten warmen Tage sind dabei für viele auch der Startschuss der Eistee Saison. Und weil selbstgemacht noch immer am besten schmeckt, hat sich der Hanauer Teehändler AURESA https://www.auresa.de/ für den Tee des Monats einen ganz besonderen Früchtetee ausgesucht.

Der neue AURESA Tee des Monats trägt den Namen “Mango Liebe” https://www.auresa.de/mango-liebe und macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Denn dieser herrlich exotische Früchtetee schmeckt nach tropischer Mango und erfrischender Cranberry. Neben einem besonders großen Anteil an kandierter Mango und extra großen Cranberry Scheiben, enthält der Früchtetee auch noch Hibiskusblüten, Granatapfelschale, Lemongras, Ingwer und Gojibeeren. Daraus ergibt sich ein herrlich spritziger und wunderbar fruchtiger Tee, der als Eistee zubereitet an heißen Sommertagen für Abkühlung sorgt. Den ganzen Juni über erhalten Kunden des Onlineshops 10% Rabatt auf diesen Tee.

“Bei unserem Früchtetee “Mango Liebe” haben wir ganz bewusst auf eine säurearme Zusammensetzung geachtet. Der Tee enthält nur einen ganz geringen Anteil an Hibiskusblüten und hat stattdessen eine Basis aus Apfel. Wer also empfindlich auf Säure reagiert oder einfach den sauren Geschmack mancher Tees nicht mag, der kann hier beherzt zur Tasse greifen. Zudem ist der Tee koffeinfrei und damit auch perfekt für Kinder geeignet.”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA.

Nachhaltig, umweltfreundlich und fair – Tees im Onlineshop von AURESA

Sämtliche Bestellungen im Onlineshop von AURESA werden mit DHL GoGreen und damit komplett CO2-neutral verschickt. Die Produkte werden allesamt fair gehandelt und das Unternehmen legt großen Wert auf eine gerechte Behandlung und Bezahlung aller an der Teeproduktion beteiligten Arbeiter. Ein besonderer Fokus liegt bei AURESA auf Bio Produkte https://www.auresa.de/bio-tee/ , da diese auf eine für Mensch und Umwelt besonders schonende Weise angebaut und hergestellt werden.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

