Im zweiten Folgejahr: 3d Signals als Gewinner der Red Herring Top 100 Europe 2021 ausgewählt

Frankfurt/London/Kfar Saba, Israel, 22. Dezember 2021: 3d Signals, ein bahnbrechender Pionier bei der digitalen Transformation der Fertigungsindustrie im Kontext von Industrie 4.0 gibt heute seine Auszeichnung als Gewinner des Red Herring 2021 Top 100 Europe bekannt. Der Red Herring Top 100 Award ist fokussiert auf herausragende Start-ups und deren Innovationen und Technologien.

Red Herring wählt jährlich die Preisträger aus rund 1.200 privat finanzierten Unternehmen in der europäischen Region aus. Die Top-100-Liste von Red Herring hat sich zu einem Markenzeichen mit Blick auf die Identifizierung vielversprechender Start-ups entwickelt. Die Redakteure von Red Herring waren unter den ersten, die erkannten, dass Unternehmen wie Alibaba, Facebook, Google, SalesForce.com, Skype, SuperCell, Spotify, Twitter und YouTube die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, nachhaltig verändern werden.

„Wir fühlen uns geehrt, zum zweiten Mal in Folge als Red Herring Top 100 Europe Gewinner ausgewählt worden zu sein“, so Ariel Rosenfeld, CEO von 3d Signals. „Wir sind stolz darauf, für unseren Beitrag zur produktiveren, effizienteren und nachhaltigeren Gestaltung der Fertigung durch eine Disruptive Technologie anerkannt zu werden. Sie ermöglicht es jedem Hersteller, insbesondere im Kontext größter Herausforderungen, schnell und kostengünstig zur Fabrik der Zukunft zu werden.“

„Im Jahr 2021 war es keine leichte Aufgabe, die Top-Akteure auszuwählen“, so Alex Vieux, Herausgeber und CEO von Red Herring. „Tatsächlich hatten wir den schwierigsten Entscheidungsprozess seit Jahren, weil so viele Unternehmer so früh im europäischen Tech-Ökosystem wichtige Meilensteine erreicht hatten. Nach reiflichen Überlegungen, strenger Abwägung und Diskussion haben wir unsere Liste aus Hunderten von Kandidaten aus ganz Europa auf die Top-100-Gewinner eingegrenzt. Wir glauben, dass 3d Signals die Vision, den Antrieb und die Innovation verkörpert, die ein erfolgreiches unternehmerisches Vorhaben ausmachen. 3d Signals kann stolz auf seine Leistung sein, denn die Konkurrenz war sehr groß.“

Die Redaktion von Red Herring bewertete die Unternehmen sowohl nach quantitativen als auch nach qualitativen Kriterien, wie etwa finanzielle Leistung, technologische Innovation, Managementqualität, allgemeine Geschäftsstrategie sowie Marktdurchdringung. Diese Bewertung wurde durch eine Überprüfung der Erfolgsbilanz und der Platzierungen ähnlicher Start-ups in denselben Branchen ergänzt, so dass Red Herring den „Hype“ hinter sich lassen und die Liste zu einem wertvollen Instrument für die Entdeckung und Förderung der vielversprechendsten neuen Geschäftsmodelle in Europa machen konnte.

Über 3d Signals:

3d Signals beschleunigt die digitale Transformation von Fertigungsunternehmen und unterstützt sie auf deren Weg hin zu Industrie 4.0. Unsere Lösung ermöglicht durch den schnellen, nicht-invasiven und

maschinenunabhängigen Einsatz einer breiten Palette von Sensoren eine sofortige Visualisierung der Produktion. Unsere KI-basierte Asset-Performance-Monitoring Plattform bereitet diese Daten auf, erzeugt daraus eine höchst aussagekräftige Darstellung und bietet cloud-basierte Business Intelligence und Analyse-Tools. Diese Lösung verbessert innerhalb von nur 3 Monaten nach der Installation nachweislich, erheblich die Maschinenproduktivität und die Overall Equipment Effectiveness (OEE). Gleichzeitig senken sich dadurch die Betriebskosten. Weitere Informationen finden Sie unter www.3dsignals.com

