Pflegefonds (AIF) ab 20.000 € Beteiligungssumme und 4,5 % p.a. monatlicher Auszahlung!

Der IMMAC Sozialimmobilien 104. Renditefonds kann jetzt gezeichnet werden. Es handelt sich um zwei Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen. Das Alten- und Pflegeheim Braunschweiger Hof in Langelsheim verfügt über eine Kapazität von 56 Pflegebetten in 24 Einzel- und 16 Doppelzimmern. Die Senioren- und Pflegeresidenz Zur Mühle in Visselhövede umfasst eine Kapazität von 99 Pflegebetten in 95 Einzel- und 2 Doppelzimmern. Die Anlageobjekte wurden bereits erworben, mit der jeweiligen Pächterin wurden langfristige Pachtverträge abgeschlossen. Die monatliche Auszahlung beträgt 4,5 % p.a. und erfolgt sofort im Folgemonat der Einzahlung.

Konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt stationäre Pflege

Zwei Pflegeimmobilien in Niedersachsen mit insgesamt 151 Pflegeplätzen

Keine Bau- und Fertigstellungsrisiken

Sofort 4,5 % p.a. monatliche Auszahlung

Auszahlung erfolgt sofort im Folgemonat der Einzahlung

Mieteinnahmen staatlich geregelt

Regulierter AIF (alternativer Investmentfonds)

Langfristiger Mietvertrag 20 Jahre plus Verlängerungsoption

Betreiber Senioren- und Pflegeresidenz zur Mühle in Visselhövede (Landkreis Rotenburg/Wümme) MDK-Note 1,4

Betreiber Convivo in der Pflegeeinrichtung “Braunschweiger Hof” Langelsheim (Landkreis Goslar) MDK-Note 1,1

Inflationsschutz durch langfristig indexierte Mietverträge

Nebenkosten, Instandhaltung trägt der Betreiber

Günstiger Einkaufspreis

Erfahrenes Management

Bestnoten von den Analysten ***** sehr gut

Ausgezeichnete Leistungsbilanz

Beteiligung bereits ab 20.000 EUR

Progn. Laufzeit 15 Jahre

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Weitere informationen:

https://www.pflegeimmobilie.net/pflegefonds/immac-104-pflegefonds/

Diese Produktinformation dient Werbezwecken. Es stellt kein öffentliches Angebot und keine Anlageberatung dar. Grundlage für eine Anlageentscheidung sind ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlagerinformationen. Diese Information ist keine Finanzanalyse. Bei dem geschlossenen inländischen Publikums-AIF handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, die entsprechenden Risiken unterliegt. Der Verkaufsprospekt beinhaltet eine ausführliche Darstellung der zugrunde liegenden Annahmen und der wesentlichen Risiken. Der Verkaufsprospekt kann unter http://www.pflegeimmobilie.net angefordert werden.

Die CVM Unternehmensgruppe bietet seit mehr als 30 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens, von dem attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal und von der attraktiven Rendite.

