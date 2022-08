Immer unter Spannung? Elektriker/Elektroniker Jobs bei Elektro Friedrich – Heusenstamm Offenbach Langen Dreieich Rodgau

– Stellenangebot für Elektriker/Elektroniker bei Elektro Friedrich

– Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben im Elektrobereich und Zukunftstechnologie

– Erfolgreiche Kombination von traditionellem Familienunternehmen mit neuester Technologie

Heusenstamm (Landkreis Offenbach), Sommer 2022

Die Elektro Friedrich GmbH in Heusenstamm im Landkreis Offenbach ist ein traditionsreicher Familienbetrieb in 3. Generation. Als qualifizierter Innungsfachbetrieb ist das Unternehmen ein kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner für die Kund*innen und ein angesehener Arbeitgeber in der Region.

Elektro Friedrich entwickelt sich stetig weiter und sucht aktuell Elektroniker Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik (m/w/d) und Kundendienstmonteure Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik (m/w/d) zum nächstmöglichen Eintritt ins Unternehmen.

Die Elektro Friedrich GmbH plant und realisiert die elektrische Versorgung von Gebäuden, vernetzt sie mit modernster Datentechnik und automatisiert sie. Die Aufgabenbereiche sind vielfältig, abwechslungsreich und spannend. Langeweile wird der neue Elektriker (m/w/d) bei Elektro Friedrich nicht erleben und für neue Herausforderungen bekommt er/sie immer die aktuellsten Schulungen.

Wenn man/frau sich in ein Projektteam integrieren und gemeinsam Problemlösungen erarbeiten kann, dann ist man/frau bei Elektro Friedrich genau richtig. Auch als Obermonteur*in ist man willkommen und kann Projekte eigenständig mit einer guten und eingespielten Mannschaft abwickeln. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Einfach vorbeikommen und bei einer entspannten Tasse Kaffee oder Tee darüber reden, ob und wie man am besten ins Team von Elektro Friedrich passt.

Was sind die Aufgaben des neuen Elektronikers (m/w/d)?

– Realisation von Elektroinstallationen in Alt- und Neubauten sowie in Industrie- und Gewerbeobjekten

– Installation, Programmierung und Erweiterung von Smart Home Anlagen zählt ebenso zu den Hauptaufgabenbereichen wie die Instandhaltung von Gewerbeanlagen

– Bei der Installation und Reparatur von Gegensprechanlagen bringst der neue Elektroniker sein ausgezeichnetes Fachwissen ein

– Die Errichtung von modernen Satelliten-, Kabelempfangs- und Verteilanlagen gehört ebenso zu den Aufgaben wie das Installieren von strukturierten Datennetzwerken im Wohnungs- und Gewerbereich

– Und auch Kleinreparaturen kommen immer mal wieder vor und werden gewissenhaft durchgeführt

Was wird vom neuen Elektriker (m/w/d) erwartet?

– Es kann eine abgeschlossene Berufsausbildung als Elektroniker*in für Energie- und Gebäudetechnik oder eine vergleichbare Qualifikation sowie ein Führerschein der Klasse B oder BE vorgewiesen werden

– Eine selbstständige Arbeitsweise bereichert dasTeam

– Der freundliche und wertschätzende Umgang mit den Kund*innen ist ein Selbstverständnis

– Aufgrund der Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft erfährt der neue Elektriker (m/w/d) die Wertschätzung des gesamten Teams

Was bietet Elektro Friedrich in Heusenstamm?

– Mitarbeit in einem familiär geführten Traditionsunternehmen in 3. Generation

– Unbefristeter Arbeitsvertrag mit attraktiver Vergütung und Zusatzleistungen

– Zur Ausführung derTätigkeit wird ein vollausgestattetes Firmenfahrzeug mit allen notwendigen Werkzeugen und Maschinen zur Verfügung gestellt

– Neben hochwertiger Arbeitskleidung gibt es ein eigenes Firmenhandy sowie ein Tablet zur Dokumentation der sehr guten Arbeitsleistung

– Abwechslungsreiche Tätigkeiten und die Mitarbeit in einem eingespielten Team

Was sagt Lars Friedrich, Elektro-Installationsmeister und in 3. Generation Geschäftsführer der Elektro Friedrich GmbH in Heusenstamm, über die offenen Stellen für Elektriker/Elektroniker (m/w/d):

„Gute Mitarbeiter im Elektro-Handwerk werden immer wichtiger heutzutage, wo die Digitalisierung unseres Lebens immer weiter voranschreitet. Ob wir jetzt über Smart Home, Smart Meter und Smart Grid oder die Installation einer Photovoltaik-Anlage oder Wärmepumpe zur Einsparung bei Energie- und Heizkosten sprechen – all dies sind Aufgaben für einen gut ausgebildeten Elektroniker (m/w/d). Wir bieten all dies und mehr unseren Kunden an und suchen jetzt aktuell neue Mitarbeiter*innen in diesem Bereich zur Verstärkung unseres Teams. Die Vorteile einer Mitarbeit bei Elektro Friedrich sprechen für sich. Wenn Du Dich angesprochen fühlst, komm‘ einfach mal kurz zum Kaffee vorbei oder rufe uns einfach an.“

Durch die intelligente Vernetzung von Menschen und Systemen schafft Elektro Friedrich mit seinen Mitarbeitern täglich gemeinsam den Arbeitsplatz der Zukunft. Elektro Friedrich verbindet Traditionshandwerk mit digitaler Technologie und es erwartet einen ein Arbeitsumfeld, das einem die Möglichkeit bietet, sich frei zu entfalten und Verantwortung zu übernehmen.

Weitere Informationen sind zu finden unter https://www.biz-tv.net/Elektro-Friedrich-Job-01

Über Elektro Friedrich GmbH

Seit 1957 DER moderne und zuverlässige Fachbetrieb für Elektroinstallationen in Heusenstamm (Kreis Offenbach) und darüber hinaus. Dabei legen wir nicht nur Wert auf neueste Technik und reibungslose Realisierung Ihres Projekts, sondern beraten Sie zudem umfangreich und unkompliziert. Wir bringen es auf den Punkt und verwirren Sie nicht mit Fachbegriffen!

Langjährige Erfahrung und qualifiziertes Fachpersonal gewährleisten Ihnen diesen schnellen, guten und sauberen Kundenservice. Die Elektro Friedrich GmbH in Heusenstamm wird seit mittlerweile 60 Jahren in Familienhand geführt, die Geschäftsführung liegt in 2. und 3. Generation bei Ralf Friedrich, Ehefrau Kerstin Friedrich und Sohn Lars Friedrich.

Kontakt

Elektro Friedrich GmbH

Lars Friedrich

Marienstraße 29

63150 Heusenstamm

+49 6104 2684

info@elektro-friedrich-gmbh.de

https://www.elektro-friedrich-gmbh.de

