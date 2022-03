Immobilien-Experte aus München gewinnt Redner Award und Weltrekord wird gebrochen!

Zum 9. Mal fand am 26.03.2022 in Mastershausen der internationale Speaker Slam statt. In vorherigen Jahren fand der Speaker Slam in New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München statt. Unter 96 Teilnehmer aus 10 Nationen überzeugte vor allem Michael Mühlmann, Dipl. Sachverständiger aus München, das Publikum mit seiner Rede und bricht dabei einen Weltrekord.

Bei dem Speaker Slam (Rednerwettstreit) messen sich die Teilnehmer mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Es ist ein Kampf – ein Kampf um die Aufmerksamkeit. Eine große Herausforderung dabei: der Sprecher hat nur vier Minuten, also 240 Sekunden Zeit, das Publikum von sich zu überzeugen und mitzureißen, danach wird das Mikrofon ausgeschaltet. Alles Wichtige zu nennen – trotz Zeitdruck – und eine Verbindung zu den Zuhörern im Publikum zu schaffen ist wohl ein Talent, das nicht jedem zugeteilt wird.

Mit seiner Rede zum Thema Scheidung und was tun, mit einer gemeinsamen Immobilie, zog Michael Mühlmann mit einer guten Portion Humor das Publikum in seinen Bann.

Als Immobilien Sachverständiger gilt er als echter Experte in nahezu jedem Bereich der Immobilienbranche. Doch nicht nur das Publikum, sondern auch die fachkundige Jury war begeistert. Da das Event live auf YouTube und im TV gestreamt wurde, konnten tatsächlich über 100.000 Menschen an diesem Moment teilnehmen. Das Dezibel Barometer schlug vom Applaus mehrfach aus! Welch Ehre für den Immobilien Sachverständigen.

Konkret schilderte er die Vorgehensweise bei einer Scheidungsimmobilie und der Pflicht zur Unvoreingenommenheit. Auch Top-Redner Hermann Scherer, der Autor, der dieses Event ins Leben gerufen hat kommentiert mit „Exzellent!“. So überreichte dieser den Excellence Award an Michael Mühlmann. Vier Minuten Anspannung, die ein Leben lang in großer Freude an diesen Abend erinnern.

Michael Mühlmann

Telefon: 089 904 29 120

E-Mail: mm@isb-muenchen-immobilien.de

Web: www.isb-muenchen-immobilien.de

„Wir zählen zu den führenden Immobilienmaklern in München. Wir sind Ihr integrer Partner, wenn es um den Verkauf/Kauf oder der Vermietung von Haus oder Wohnung geht.“

ISB steht als Abkürzung für Immobiliensachverständigenbüro. Die ISB München Immobilien GmbH entstand aus den Erfahrungen und der Tätigkeit von Michael Mühlmann als Immobiliensachverständiger

